Артисты Тинчуринского театра покажут ветеранам и детям войны комедию «Кияу урлау»

Завтра в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина пройдет благотворительная акция «Мы помним!». Артисты театра представят ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла и детям войны комедию «Кияу урлау» по пьесе писателя Салавата Юзеева. Приглашено более 400 гостей из Казани, а также из районов республики.

«Показ благотворительного спектакля является доброй традицией, сложившейся в театре Тинчурина. На мой взгляд, это самое малое, что мы можем подарить из чувства благодарности за их подвиг», – поделился директор театра Фанис Мусагитов.

В рамках празднования Дня Победы театро организует экскурсию в местный музей, а также сольное выступление оркестра.