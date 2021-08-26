Артисты театра «Легкие крылья» из Альметьевска представят премьеру «Кабаре La Lune»

Фото: Олег Столяров / предоставлено уличным театром «Легкие крылья»

Клоун-труппа, артисты уличного театра «Легкие крылья» из Альметьевска представят премьеру первого уличного кабаре в России под названием «Кабаре La Lune». 4 сентября артисты покажут спектакль в сквере «Каракуз» в Альметьевске, а 5 сентября представление увидят лениногорцы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор театра Гульназ Ханнанова.

«Премьеры создаются традиционно ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сейчас артисты готовят первое уличное кабаре в России», — поделилась собеседница агентства.

Фестиваль уличных театров «Легкие крылья» – Уличный театр «Легкие крылья»

Фото: Олег Столяров / предоставлено уличным театром «Легкие крылья»

По словам Гульназ Ханнановой, это лунное кабаре, по сюжету его персонажи говорят на вымышленном псевдоязыке – смеси французского и итальянского. Из-за пандемии они застряли в России, остались без денег и вынуждены играть на улице, поэтому в начале на их лицах обреченность. Однако подмостки быстро преображаются и лица персонажей тоже, ведь задача артиста — дарить праздник.

Фестиваль уличных театров «Легкие крылья» – Уличный театр «Легкие крылья»

Фото: Олег Столяров / предоставлено уличным театром «Легкие крылья»

Лето 2021 года у артистов выдалось насыщенным, рассказала директор театра. Главным событием стал Всероссийский фестиваль уличных театров «Легкие крылья».

«Все силы были брошены именно туда, так как мы были организаторами первого фестиваля уличных театров в Татарстане. Еще ключевым событием лета стало участие нашего театра в Международном театральном фестивале тюркских народов „Навруз“. Мы представляли open-air-программу на набережной озера Кабан и получили много положительных отзывов от театральных критиков и драматических театров», — поделилась Гульназ Ханнанова.

Вдохновения и силы коллектив черпает из улицы — от ее широких проспектов и узких улочек, от величественных зданий до индустриальных локаций, от людей, которые наполняют эти улицы, признается собеседница агентства.

«Улица — это живая лаборатория типажей, образов», — говорит она.