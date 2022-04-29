Артисты театра Кариева на перформансе «100 Тукай» рассказали о своем отношении к поэту

В парке «Черное озеро» труппа театра Кариева организовала представление к 136-летию татарского народного поэта Габдуллы Тукая. В рамках перформанса «100 Тукай» прозвучали произведения поэта, а также посвящения и стихи, написанные артистами.

Режиссер Эльдар Гатауллин рассказал об идее постановки. «О Тукае говорят много. Однажды я спросил у артистов, кем Тукай является для них лично. В ответ каждый из них принес свою композицию. Здесь нет сценария. Мы говорили о том, чем близок Тукай каждому из нас, какие чувства вызывают его личность и творчество», — пояснил режиссер корреспонденту «Татар-информа».

Он подчеркнул, что сам с детства участвовал в концертах, где читал стихи Тукая. «Для меня он национальный герой. Цифру 100 в названии перформанса можно понимать как символ многогранности поэта, также «йөз» — это глагол, побуждение — «плыви» и «йөз» — в смысле «лицо», «лицо поэта».

Актер Кариевского театра Булат Гатауллин прочитал свое стихотворение «Письмо Тукаю». «Примерно пять лет уже я интересуюсь им не просто как поэтом, но и человеком. В школе я знал лишь его биографию и стихи. Узнавая его личностные качества, открыл Тукая с другой стороны, и мое отношение к нему проявилось по-другому. Мы вспоминаем Тукая только в апреле — это тоже актуальный вопрос. А, возможно, в будущем мы его и сами забудем? Чем больше читаешь Тукая, тем больше вопросов», — поделился артист.

В качестве реквизита были использованы кубики с нанесенными на них цитатами из стихов и произведений Тукая. Передавая их друг другу, выполняя разные движения, артисты разматывали клубок. Также была создана инсталляция из букв имени Тукая на арабской графике.

В перформансе также приняли участие артисты театра Альбина Гайзатуллина, Гульназ Гатауллина, Алсу Шакирова, Рамиль Вафин, а также народный артист Татарстана Нуриахмет Сафин. Хореограф — Елена Музеева.