Артисты татарской эстрады хотят концертом отблагодарить медиков БСМП Челнов

Известные представители татарской эстрады Джавит и Зульфия Шакировы планируют концертом отблагодарить сотрудников БСМП Набережых Челнов за лечение попавшего в ДТП их сына Искандера. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Молодой певец оказался в отделении травматологии в очень тяжелом состоянии. По словам Джавита, водитель такси, в котором ехал Искандер, заснул за рулем, и на трассе около Елабуги машина врезалась в рекламный столб.

Челнинские врачи сделали несколько операций и поставили молодого артиста на ноги. Сначала он передвигался только на костылях, но на данный момент уже обходится без них.

«Сейчас самый тяжелый месяц, который мы с женой провели рядом с сыном в больничной палате, для нас позади. Он без костылей, сам водит машину. Сейчас целыми днями проводит в студии — соскучился по любимой работе», — заметил Джавит.

Шакировы благодарны медикам, которые помогли Искандеру. «В наших планах — приехать в БСМП и дать концерт для всего коллектива БСМП. Хотим преподнести всем докторам наши музыкальные подарки и поблагодарить за высокий профессионализм и добрые сердца», — подчеркнул Шакиров-старший.