Артисты казанской группы «Волга-Волга» прыгнули со сцены в море в Керчи

Музыканты ВИА «Волга-Волга» стали хедлайнерами праздничного концерта в Керчи в День рыбака, который отмечается в России во второе воскресенье июля. Концерт завершился нестандартным творческим ходом.

Специально для концерта была выстроена сцена на воде. Выступление музыкантов из Казани собрало на набережной около 40 тысяч человек. Главный сюрприз гости подготовили в финале концерта. После завершения своего выступления артисты «Волга-Волга» еще раз поздравили Керчь с Днем рыбака, положили инструменты и прыгнули в море. Видео прыжка моментально разлетелось по социальным сетям.

«Наш концертный график расписан на несколько месяцев вперед. Такая востребованность особенно приятна в год 25-летия группы. И отдача на концертах идет по нарастающей. Прием публики в Керчи оказался совершенно сумасшедшим – это один из наших лучших концертов!» – отметил художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Сразу после возвращения из Керчи казанские музыканты уезжают на юбилейный фестиваль «YLЕТАЙ», который ежегодно проводится в Удмуртии возле села Лагуново и входит в пятерку самых крупных и ярких событий фестивального лета. Участниками события становятся коллективы со всей страны. Музыканты из Казани выйдут на главную сцену «YLЕТАЙ-поля» 15 июля.

«В этом году хедлайнеры фестиваля – “Алиса”, “Сплин”, “Северный флот”, “Крематорий”, “Ария”. Главная фишка нашего участия в том, что в день выступления “Волга-Волга” выходит на сцену после этих групп, и к этому моменту центром притяжения станет именно Южная сцена фестиваля. Мы представляем ночной диско-сет СКАраоке – этот формат нами и организаторами фестиваля придуман впервые», – отметил Салакаев.

В 2022 году ВИА «Волга-Волга» отмечает 25-летие. Сегодня группа дает более 150 концертов в год, участвует в фестивалях, масштабных проектах республики и страны, дает благотворительные концерты, записывает саундтреки. В планах юбилейного года – одноименный музыкальный фестиваль, флешмобы, открытые концерты, большой тур по стране.