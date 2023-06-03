Артисты из Якутии привезут в Казань уникальный тифлоконцерт

10 июня в Татарском государственном театре юного зрителя имени Г. Кариева пройдет тифлоконцерт «Я вижу сердцем. Моя Якутия», на котором выступят артисты Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) им. Ю. Е. Платонова. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Гостей приглашают отправиться в своеобразное путешествие по волнам памяти и фантазии. В программе тойук (народное пение), хомус (варган) и эстрадные песни о Якутии.

Уникальность концерта заключается в том, что гостям будут предложены светонепроницаемые повязки, и они будут «с закрытыми глазами, но с распахнутыми сердцами».

«Организуя такие концерты, мы видим, что зритель верит в то, что происходит вокруг и полностью погружается в мир, который рисует в своем воображении. Конечно, эмоции переполняют и зрителей, и артистов, которые работают на таких концертах. И это своеобразная эмоциональная встряска, психологическая терапия», — рассказала худрук театра эстрады Якутии Мария Герасимова.