Артисты из Якутии покажут бесплатный тифлоконцерт на сцене театра Кариева

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 10 июня, в 11.00 в Татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоится тифлоконцерт «Я вижу сердцем. Моя Якутия». Его зрителями смогут стать, в том числе, незрячие горожане.

«Мы тесно сотрудничаем с коллегами из Якутии. В прошлом году в Якутии я познакомилась с этим явлением, и пришла к выводу, что и у нас нужно организовать тифлоконцерт. Тифлоконцерт – новое направление в России. Он не только для незрячих, мы ждем на выступление всех желающих. В Казани идет фестиваль «Науруз», и, воспользовавшись тем, что коллеги приехали на театральный фестиваль, мы решили провести тифлоконцерт», – рассказала национальный тифлокомментатор Гулюса Закирова.

Фото: Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) имени Юрия Платонова Татьяна Чаранская отметила, что присутствовала на тифлоконцерте. «В Якутии мы тесно работаем с библиотекой для незрячих. Наш эстрадный театр оказывает поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья», – поделилась она.

«Завязываешь на глаза ленту, и все, что происходит на сцене, ты только слышишь и чувствуешь. В то же время слышишь запахи. Скажем, когда на сцене военные действия, пахнет соляркой, бензином, а однажды даже запахло жареным – около сцены пекли блины! Через такие тифлоконцерты мы начинаем понимать состояние, боль сердца незрячих людей. Каждый услышанный шорох ты воспринимаешь близко – это кажется странным, непривычным. Мне кажется, после таких выступлений наши органы чувств начинают лучше работать», – рассказала директор театра.

По словам художественного руководителя, автора данного проекта Марии Герасимовой, коллектив очень внимателен к традициям народа саха (якуты).

«Мы стараемся сохранять наши традиции и обычаи. Когда работники якутской библиотеки для незрячих обратились с предложением выпустить спектакль для людей с ограниченными возможностями здоровья, мы сразу согласились. Потому что это новый жанр, новое движение в театральном искусстве. Поначалу не знали как и с чего начать. Вместе обдумывали каждую деталь представления. Концерт длится не более часа, потому что дольше сидеть в завязанными глазами очень тяжело», – пояснила она.

Как отмечает хормейстер театра Наталья Стручкова, на тифлоконцерте «Я вижу сердцем» здоровые люди хотя бы на несколько секунд могут поставить себя на место незрячего человека.

«Счастье – это здоровье, его не нужно где-то искать, важно, что рядом с тобой близкие люди, и они тебя любят. На концерте мы расскажем о родном крае. Будем исполнять якутские песни, можно будет услышать звучание якутского национального музыкального инструмента – хомус (варган), национального исполнения тойук. По мнению якутского народа, хомус и тойук оздоравливают, дают силу. Этот концерт – для нас большое событие», – подчеркнула она.

Руководитель литературно-драматургической части Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Лейсан Алексеева рассказала, что тифлокомментатор объясняет невидящим зрителям о том, что происходит на сцене. «Человек слышит песни, диалоги, но не знает, что происходит. Мы – первый театр, показывающий спектакль с тифлокомментарием на национальном языке. На предстоящем концерте тифлокомментариев будет немного, будем воспринимать выступление органами чувств», – сказала она.

Вход на концерт – свободный.