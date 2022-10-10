Артисты из Оренбурга привезут в Бугульму спектакль «Полыни сладкий вкус»

28 октября в Бугульминском драматическом театре им. А.В. Баталова состоится показ спектакля «Полыни сладкий вкус». Его представят артисты из Оренбургского государственного татарского драмтеатра им. М. Файзи. Об этом «Татар-информу» сообщили в Бугульминском драмтеатре.

В основу постановки легли уникальные воспоминания женщины, чья молодость пришлась на 30-е годы прошлого столетия — переломные, противоречивые времена, принесшие людям не только новую жизнь, но и страдания, и муки.

В жизни героини красной нитью проходит образ коровы — кормилицы, как символ источника жизни и счастья. Но ее детям все кажется, что у молока горький вкус полыни. Да, полынь горчит и хранит в себе печаль, однако ее аромат сладок, но только для тех, кто испытал горькие дары судьбы.

Спектакль на татарском языке с синхронным переводом на русский язык.

Показ драмы состоится в рамках обменных гастролей. В 2019 году бугульминцы участвовали в большом событии «Буа: пространство диалога», где состоялось знакомство с актерами Оренбургского драмтеатра. В 2020 году были запланированы обменные гастроли. Бугульминцы успели показать своим спектакли «Красавчик с гречишного поля» и «Голубцы по объявлению», а оренбуржцы из-за локдауна — нет. Теперь у бугульминцев будет возможность увидеть постановку артистов из Оренбурга.