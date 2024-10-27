Артисты из 31 района выступят в Казани на гала-концерте «Наш дом — Татарстан»

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4 ноября, в День народного единства, в Казани состоится гала-концерт фестиваля «Наш дом — Татарстан». Об этом сообщили в Минкульте РТ.

Мероприятие пройдет в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Ожидается, что свои выступления зрителям продемонстрируют порядка 500 артистов из 31 района республики. Лозунгом праздника станет «Народов много — Родина одна!».

В пресс-службе министерства рассказали, что отборочный тур фестиваля стал одним из наиболее массовых за все время. Так, татарстанцы подали более 430 заявок, отбор прошли порядка 4 тысяч участников. Зональные этапы принимали Нурлатский, Апастовский, Менделеевский, Арский, Муслюмовский и Лениногорский районы.