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Артисты татарской эстрады Винарис Ильегет и Лилия Хамитова показали фото со свадьбы
Молодожены татарской эстрады артисты Лилия Хамитова и Винарис Ильегет показали снимки со своей свадьбы, которая состоялась 13 августа. Фотографии опубликовали на сайте ТНВ.
Артисты поблагодарили всех своих слушателей и поклонников за поздравления.
Певица Лилия Хамитова прославилась на национальной эстраде еще в 90-годах своими хитами «Мәхәббәт шушыдыр» и «Буран дулый». Ее избранник Винарис Ильегет является обладателем национальной музыкальной премии «Болгар», «Туган тел» и одним из самых известных ведущих Татарстана.
Подробнее о том, как две звезды татарского шоубизнеса провели день своего бракосочетания – в репортаже «Татар-информ».
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