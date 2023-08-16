Артисты татарской эстрады Винарис Ильегет и Лилия Хамитова показали фото со свадьбы

Фото: телеканал ТНВ

Молодожены татарской эстрады артисты Лилия Хамитова и Винарис Ильегет показали снимки со своей свадьбы, которая состоялась 13 августа. Фотографии опубликовали на сайте ТНВ.

Артисты поблагодарили всех своих слушателей и поклонников за поздравления.

Фото: телеканал ТНВ

Певица Лилия Хамитова прославилась на национальной эстраде еще в 90-годах своими хитами «Мәхәббәт шушыдыр» и «Буран дулый». Ее избранник Винарис Ильегет является обладателем национальной музыкальной премии «Болгар», «Туган тел» и одним из самых известных ведущих Татарстана.

Подробнее о том, как две звезды татарского шоубизнеса провели день своего бракосочетания – в репортаже «Татар-информ».