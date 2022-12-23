Артисты Буинского района РТ собрали средства на посылки в зону спецоперации

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

Артисты Буинского района Татарстана организовали благотворительный концерт. Собранную сумму, а это более 50 тыс. рублей, направят на покупку теплых кофт для мобилизованных в зоне спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципального образования.

В самое ближайшее время посылки будут укомплектованы и направлены на освобожденные территории России.

«Делегация Буинского района лично отправится в зону проведения специальной военной операции для передачи адресной гуманитарной помощи мобилизованным буинцам. Для каждого сформируем индивидуальные посылки», — сообщил глава района Ранис Камартдинов.

В своем телеграм-канале он показал неравнодушных людей, которые приносят посылки для бойцов.

Так, фольклорный ансамбль «Оммеголсем» принес теплую одежду, вязаные носки и манишки. Сахарный завод организовал партию тушенки и консервов, глава КФХ Ринат Гайнутдинов привез мешки сахара. К благому делу присоединились местные предприниматели и депутаты.

Традиционно активно участвуют организаторы благотворительного склада в селе Большое Фролово. Там подготовили для военнослужащих два генератора, пять ракетных печей, 10 тактических носилок, 200 окопных свечей.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамские библиотекари отправили посылки участникам спецоперации.