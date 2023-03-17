Артисты Билялетдинова: почему «Ак Барс» смазал премьерный спектакль с «моряками» Тамбиева

"Ак Барс" обыграл "Адмирал" но смазал впечатление от победы

фото: ak-bars.ru

Тамбиев погорячился с «артистами» в адрес игроков «Ак Барса»

«Ак Барс» практически образцово сыграл в первом периоде. Даже показалось, что «Адмирал» успокоился, выиграв свой плей-офф еще в шестом матче серии против «Салавата Юлаева», и приехал на финальную гастроль в Казань. «Моряки» много удалялись и пропустили две шайбы в формате «3 на 5». Это даже вывело из себя главного тренера гостей Леонида Тамбиева.

- Судейство? Знаете, я не такой богатый, чтобы заплатить 300 тысяч. Но скажу так, судьям надо смотреть в обе стороны. Однако, в составе «Ак Барса» артистов больше, чем в нашей команде. Да, они артисты. В «Ак Барсе» играют опытные игроки: где надо они упадут или за лицо схватятся. Как в театре – мы же для зрителей играем. Но нам до артистов еще далеко», – негодовал, - Тамбиев после матча.

Тамбиев намекнул на плохое судейство, но не хочет платить штраф Фото: ak-bars.ru

На самом деле он погорячился. Разве что одно удаление в его команде за всю игру могло вызывать какие-то вопросы. На пресс-конференции Зинэтуле Билялетдинову передали слова его дальневосточного коллеги, что вызвало явное недоумение тренера «Ак Барса».

- Не могу так сказать, не знаю, почему он так подумал, - Билялетдинов ответил лаконично.

«Ак Барс» Билла из первого периода как-то подменили на команду Знарка — во втором

Но на самом деле в первом периоде «Ак Барс» показал тот хоккей, который не оставляет шансов «Адмиралу». Об этом «ТИ-Спорт» писал перед стартом серии. «Билялетдинов» «отзеркалил» стиль Тамбиева, а на льду решало исполнительское мастерство «барсов».

- Я понимаю, что он делает, для меня это не ново. И то, что они сейчас поменяли, мне понятно. Надо просто правильно эту ситуацию принять, сделать выводы и перестроиться в каких-то вопросах, - пояснил накануне Билялетдинов.

Казалось бы, все в этом противостоянии понятно. Но у «Ак Барса», как повелось еще при Олеге Знарке, пошла проблема разных периодов по ходу матча. Даже Билялетдинов не может до конца излечить болезнь.

«Ак Барс» во втором периоде начал невынужденно удаляться, допускать грубые ошибки в обороне и терять шайбу в чужой зоне. Плюс уже традиционно в этом плей-офф свою команду не выручил Тимур Билялов, пропустив в свои ворота два далеко не «смертельных» броска. Грубых ошибок вратарь не допустил, но и не выручил. А в плей-офф этого мало. Достаточно посмотрел на вратаря «Адмирала», который по ходу матча спасал свою команду не раз и отчасти подорвал уверенность в своих силах форвардов «Ак Барса» в финальных стадиях атак.

Синдромы Знарка или не билловская масть

«Ак Барс» на опыте забрал этот матч в третьем периоде. Но это утешает слабо. На данный момент совсем непонятно, что может команда противопоставить в финале Восточной конференции, как омскому «Авангарду», так и магнитогорскому «Металлургу». Впрочем, в финал конференции еще надо пробиться.

Не Билялетдинов собирал состав «Ак Барса» в этом сезоне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На отдельных отрезках регулярного чемпионата казалось, что Билялетдинов из набора звезд собрал свою команду, которая может исполнять пресловутую «систему Билла» на льду. Но начался плей-офф и впечатление уже иное — прямо противоположное. Сразу вспоминается, что не Билялетдинов собирал состав, а некоторые игроки вообще не вписываются в «билловскую масть».

Прежде всего, мы уже начинаем уставать писать об этом, речь о Вадиме Шипачеве, на счету которого ноль голов уже в семи матчах плей-офф. Для понимания, даже у Никиты Дыняка две шайбы.

Да, мы уже привыкли, что Шипачев и в «Динамо» в плей-офф особенно не блистал. Но в Казани он объективно выглядит еще хуже. Не только не выделяется у чужих ворот, но и «привозит» почти в каждом матче невынужденные удаления своей команде, отличается регулярными потерями в чужой зоне. А при завершении атак не может попасть даже в пустой угол ворот.

Чей провал остался в тени Вадима Шипачева?

Но претензии можно предъявлять не только ему. Кирилл Семенов неплохо начал сезон, набирал много очков со Станиславом Галиевым и Александром Радуловым в одном звене. Но потом как отрезало. Сначала он потерял звездных партнеров, потом место в топ-6. А сейчас просто занимается разрушением в центре третьего звена. Сейчас на его счету одна голевая передача в семи матчах плей-офф.

- С середины сезона вам стали тяжело даваться голы, в плей-офф пока тоже. В чём причина? - спросил корреспондент «ТИ-Спорт» у нападающего.

- В чем причина? Самое главное – сегодняшняя победа, остальное отходит на второй план.

- И тем не менее, вы были одним из лидеров атак, играли во втором звене. Сейчас в третьем. Может, от вас ждут голов?

- Буду прибавлять, - пообещал Семенов с улыбкой.

Но на самом деле, смешного в этом мало, учитывая что у Кирилла третий по стоимости контракт среди всех нападающих команды. Меньше очков (ноль) в плей-офф среди форвардов только у Артема Галимова и двух молодых игроков (Терехов и Быков), которые провели считанные смены в плей-офф.

Мозаика из плохо подогнанных друг к другу деталей

Но дело, конечно, не только в персоналиях. «Ак Барс» прямо сейчас не выглядит монолитной командой Зинэтулы Билялетдинова, а некой мозаикой из плохо подогнанных друг к другу деталей. Можно ли это исправить? Вопрос открытый.

«Ак Барс» не выглядит командой Билялетдинова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Насколько сильно «Адмирал» сегодня отличался от того, с которым вы играли в концовке регулярного чемпионата?

– Они изменили свою игру, изменили.

– Почему «Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы по ходу матча?

– Мы посмотрим, подумаем и постараемся это поправить.

– «Ак Барс» трижды забил в большинстве, но были и неудачные попытки, даже трибуны свистели. С чем это связано?

– Ребята нормально работали, в этом вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправить, мы их поправим.

Ответы взвешенные и лаконичные, но манера и выражение лица главного тренера «Ак Барса» на пресс-конференции прямо говорили — специалист недоволен игрой команды.

«Ак Барс» на финише регулярного чемпионата был очень хорош. Не случайно казанцы после назначения Билялетдинова внешне играючи разменяли седьмое место в конференции на первое. Но в плей-офф показал: старые болячки времен Олега Знарка никуда не делить и дали рецидив в самый ответственный момент сезона.

фото на анонсе: ak-bars.ru