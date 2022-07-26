Артисты балета бесплатно научат казанцев исполнять татарский народный танец

27 июля на ул.Баумана в Казани пройдет бесплатный мастер-класс по татарскому народному танцу «Татар биюе». Проведут занятие артисты балета Госансамбля песни и танца РТ Данил Исхаков и Алия Мухамматгалиева, а также педагог-хореограф народного танца Саида Минубаева.

Музыкальное сопровождение обеспечат отвечать мультиинструменталист, композитор и педагог по гитаре Айдар Абдрахимов и баянист Разиль Камалов.

Мастер-класс пройдет в рамках городской серии спортивных и творческих занятий на татарском языке «Хәрәкәттә — бәрәкәт».

Занятие начнется в 18:00 на площадке рядом с гостиницей «Ногай» по ул.Баумана, 19, сообщает Дирекция парков и скверов.