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Культура 27 марта 2024 20:34

Артисты Альметьевского театра получили премию «Тантана»

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Артисты Альметьевского театра получили премию «Тантана»
Фото: Рамис Назмиев / пресс-служба Альметьевского театра

Спектакль Альметьевского государственного татарского театра «Ат карагы» («Конокрад») по пьесе Туфана Миннуллина награжден премией «Тантана» в номинации «Актерский ансамбль».

Премию лауреатам вручил руководитель фермерского хозяйства Фаниль Шайхаттаров.

Режиссером спектакля стал Айдар Зяббаров. Актерский состав спектакля состоит только из мужчин.

Церемония награждения республиканской театральной премии «Тантана» проходит в Буинском государственном драматическом театре.

Рузиля Мухаметова

#тантана
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