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Артисты Альметьевского театра получили премию «Тантана»
Спектакль Альметьевского государственного татарского театра «Ат карагы» («Конокрад») по пьесе Туфана Миннуллина награжден премией «Тантана» в номинации «Актерский ансамбль».
Премию лауреатам вручил руководитель фермерского хозяйства Фаниль Шайхаттаров.
Режиссером спектакля стал Айдар Зяббаров. Актерский состав спектакля состоит только из мужчин.
Церемония награждения республиканской театральной премии «Тантана» проходит в Буинском государственном драматическом театре.
Рузиля Мухаметова
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