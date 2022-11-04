Сонеты Шекспира прозвучат в миксе Александринского, Альметьевского и Марийского театров

23 и 24 ноября Александринский театр под эгидой Ассоциации национальных театров России выйдет к публике с показом в необычном формате. В онлайн-режиме можно будет увидеть совместную работу Альметьевского драматического театра, Александринского театра (Санкт-Петербург) и Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Йошкар-Ола). Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном центре Альметьевского театра.

Зритель увидит постановку «Шекспир. Сонеты». Спектакль одновременно будет идти на сценах трех театров разных регионов России. Сонеты Шекспира прозвучат на татарском, русском и марийском языках.

Режиссерское видение таково, что эти стихотворные строки — мысли и чувства графа Рэтленда и его супруги Елизаветы. Роли влюбленных исполняют артисты санкт-петербургского театра, а их мысли озвучивают артисты национальных театров.

Накануне необычной постановки с участниками проекта от Татарстана в режиме видеоконференции поговорили организаторы проекта. Получилось онлайн-интервью, оно чуть позже будет доступно в виде подкаста. Актеры Альметьевского театра Лейсан Загидуллина и Ильсур Хаертдинов рассказали об особенностях работы в национальном театре, мелодике татарского языка и переводчике сонетов Шекспира на татарский язык.

Ильсур Хаертдинов отметил, что Шараф Мударрис изначально был переводчиком. Он переводил на татарский язык таких поэтов, как Байрон, Шелли, Гейне, Шекспир, Пушкин, Некрасов, Шевченко, Барто. «После и сам стал писать стихи. Причем в формате сонетов. Мударрис стал одним из зачинателей жанра сонета в татарской поэзии», — поделился он.

Лейсан Загидуллиной пока не приходилось работать с текстами Шекспира. «В нашем театре ставили „Ромео и Джульетту“, сегодня в репертуаре есть „Укрощение строптивой“. Я же пока только через этот проект прикоснусь к необычным и чрезвычайно глубоким текстам величайшего англоязычного писателя», — рассказала она.

Как обещает режиссер проекта Антон Оконешников, спектакль будет похож одновременно на телевизионную вечернюю программу в жанре интервью и на сеанс у психотерапевта.