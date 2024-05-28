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Артисту Noize MC* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента
Известный российский рэп-исполнитель Иван Алексеев*, выступающий под псевдонимом Noize MC* и признанный в РФ иноагентом, может стать фигурантом уголовного дела за систематическое нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в отношении Алексеева* рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах».
Причиной является то, что в течение прошлого года Noize MC* неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ указывать свой статус иноагента при публикациях в социальных сетях.
В случае возбуждения уголовного дела рэперу может грозить наказание от крупного штрафа в 300 тысяч рублей до двух лет реального лишения свободы.
Напомним, что Минюст России внес Ивана Алексеева* в реестр физлиц-иноагентов в ноябре 2022 года. С того времени он проживает в Литве. В 2023 году Алексеева* уже неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки «иноагент» в соцсетях.
*Внесен в РФ реестр иноагентов.
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