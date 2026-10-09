Саида Мухаметзянова сообщила о своем переезде в Москву

Заслуженная артистка Татарстана Саида Мухаметзянова временно переехала в Москву. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.

Мухаметзянова сказала, что в столице она ненадолго, приехала всего на четыре месяца.

«Друзья, я выиграла грант на обучение в академии имени Игоря Матвиенко. Это ненадолго – учеба продлится всего 4 месяца. Поэтому до конца года вы меня в Казани не увидите», – сказала она.

В первые же дни жизни в Москве певица побывала в Китайском культурном центре. Также с другом она посмотрела концерт Шанхайского симфонического оркестра, погуляла в парке МГУ.

«Куда бы я ни пошла, мне здесь все нравится», – говорит певица о столице.

Также она сравнила Казань и Москву по темпу жизни и описала свои ощущения от городов.

«Казань – мое сердце. А Москва – город, куда я люблю приезжать в гости. В Москве другие люди, другой образ жизни и иной образ мыслей. Казань же – город в глубине души. Тамошний ритм мне больше нравится, а московский темп мне не подходит», – сказала певица.