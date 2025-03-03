Артистам из Израиля пришлось извиняться за песню «Катюша» на фестивале в Молдавии

Израильские музыканты исполнили военную песню «Катюша» на традиционном музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии. Однако в ответ в соцсетях исполнителей обвинили в российской пропаганде и за якобы нанесенное зрителям оскорбление. Из-за чего артистам пришлось извиняться за исполнение этой песни, пишет молдавское издание Newsmaker.

Как отметила директор Национальной филармонии Светлана Бивол, изначально советской песни не было в репертуаре израильских артистов.

«Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения зрителям, присутствовавшим на выступлении», - добавила она.

Сами артисты записали видео, в котором сообщили, что «Катюша» «считается израильской песней» и они пели ее на иврите и «чисто на автомате вставили несколько русских слов». Они заверили, что никого не хотели обидеть и извинились за произошедшее.