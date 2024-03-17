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Артист Тухватуллин сыграл на гармони во время телемарафона «Всей семьей на выборы»
Заслуженный артист РТ и Республики Башкортостан Ришат Тухватуллин поучаствовал в телемарафоне «Всей семьей на выборы». Он пришел в качестве гостя студии «Болгар Радиосы» и сыграл на принесенной с собой гармони, а также исполнил песню, пишет ТНВ.
По словам артиста, семья для него всегда была в приоритете. Он также поделился, что сейчас они с женой Алией ждут ребенка, однако пол малыша пока не знают.
Напомним, вышеназванный телемарафон будут транслировать на телеканале ТНВ до 22:00. Гостями программы станут свыше 100 гостей. Среди них окажутся известные семьи Татарстана, медиа-персоны, звезды татарской эстрады и их близкие родственники.
Отметим также, что в прямом эфире данного телемарафона огласят одного из победителей конкурса «Всей семьей на выборы». Им вручат ключи от новой Lada Vesta. Покажут победителей в 20:10 17 марта.
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