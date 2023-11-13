Артист РТ Фирдус Тямаев сообщил о подготовке к серьезной операции

Заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев заявил, что готовится к серьезной операции на ноге.

Как он рассказал на своей странице в соцсетях, это будет уже второе хирургическое вмешательство. Он уточнил, что первая операция, сделанная в 2021 году в Германии, оказалась неудачной. На том же месте образовалась киста, говорит певец, обращаясь к своей команде.

Тямаев добавил, что после операции ему потребуется 1,5 месяца на восстановление. Все это время он будет ходить на костылях.

Точную дату операции пока не определили. Предварительно, это будет 17 ноября или 8 декабря.