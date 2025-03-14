Артист Куклачев поздравил сотрудников «Казанских ведомостей» с днем рождения издания

15 марта 2025 года «Казанским ведомостям» исполнится 34 года. Именно в середине первого весеннего месяца 1991-го вышел первый номер упомянутой газеты. Предстоящий праздник сотрудники отметили «Литературным Сабантуем».

На праздничное мероприятие пришел известный советский и российский артист цирка, руководитель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачев со своей семьей. Гости поздравили сотрудников «Казанских ведомостей» с днем рождения издания и пожелали всех благ.

Отмечается, что тема «Литературный Сабантуй» выбрана не случайно – коллектив редакции активно ведет акцию «Читающий Татарстан: союз «бумаги» и «цифры», популяризирующую чтение на бумаге, пишут «Казанские ведомости».

По словам членов коллектива, до этого в этот праздничный день они гоняли на офисных креслах, метали бумажные самолеты, играли в дартц и баскетбол. Среди других активностей были скандинавская ходьба и метание валенков.

В этом году сотрудники редакции читали свои любимые стихи. Они выступали перед коллегами с произведениями А. Пушкина, Г. Тукая, А. Блока и других поэтов. Также работники устроили «поэтическую борьбу корэш» и перетягивали канат.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, поздравляя коллег с наступающим днем рождения издания, отметила, что «КВ» всегда старались словом поддержать читателей во все времена.