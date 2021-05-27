Артист Евгений Миронов: Татарстан славен своими богатыми театральными традициями

Директор Театра Наций народный артист РФ Евгений Миронов обратил внимание на богатые театральные традиции Татарстана. О них артист вспомнил в преддверии открытия XVIII Фестиваля театров малых городов России в Набережных Челнах.

«Я очень рад, что после перерыва мы встречаемся на гостеприимной̆ земле Татарстана, славного своими богатыми театральными традициями. Как и всегда, наш фестиваль собрал яркие, разнообразные, самобытные творческие коллективы. Я хорошо знаю, в каких непростых условиях работают и создают спектакли театры малых городов. Но знаю и другое — эти театры обладают мощным творческим потенциалом, славятся своими сильными труппами, умеют слышать и открывать новое», — подчеркнул актер.

Фестиваль пройдет в Набережных Челнах с 2 по 9 июня 2021 года при поддержке Министерства культуры РФ. На мероприятии соберутся 16 творческих коллективов из разных регионов страны, в том числе из Татарстана, Башкортостана и Удмуртии, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей и многих других.

Жюри фестиваля во главе с народной артисткой России Ольгой Остроумовой определит победителей в номинациях: «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», приз «Надежда». Победители в большой и малой формах по традиции будут представлять свои работы в Москве на сцене Театра Наций.

В рамках внеконкурсной программы состоятся первые гастроли премьерного спектакля Театра Наций «Ходжа Насреддин» режиссера Тимура Бекмамбетова и показы спектакля в очках виртуальной реальности «Я убил царя» режиссера Михаила Патласова с Евгением Мироновым в роли Николая II.

В специальной кинопрограмме будут представлены такие картины, как «Слепок» режиссера Андрея Сильвестрова с Дианой Вишневой в главной роли и байопик «Цой» режиссера Алексея Учителя.