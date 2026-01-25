news_header_top
Общество 25 января 2026 12:04

Артиллерист, фронтовик, труженик тыла: долгожитель Татарстана отметил столетие

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

100 лет исполнилось Почетному гражданину Актанышского района, ветерану Великой Отечественной войны Вазиху Фатыховичу Шакирову.

Вазих Фатыхович родился 20 января 1926 года в селе Тат. Суксы. В 1943 году был призван на фронт. После четырехмесячной военной подготовки в Казани его направили в Польшу, где он служил артиллеристом на Первом Украинском фронте.

В 1944 году фронтовик был демобилизован после тяжелого ранения. Победу Вазих Фатыхович встретил в родном селе.

В послевоенные годы он трудился в колхозе, работал бригадиром и бухгалтером, внося свой вклад в восстановление мирной жизни.

Сегодня ветеран проживает в Набережных Челнах, а летние месяцы по традиции проводит в родной деревне. С вековым юбилеем Вазиха Фатыховича поздравил глава Актанышского района Ленар Зарипов, посетив ветерана в Набережных Челнах.

«Слава Богу, он выглядит крепким и бодрым, как настоящий фронтовик. Интересуется жизнью района, следит за новостями. Желаю Вам крепкого здоровья и еще долгих лет жизни, чтобы вместе встречать предстоящие юбилеи Великой Победы», – отметил Ленар Зарипов.

От всей души поздравляем Вазиха абый с 100-летием. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, радости и внимания близких. Пусть жизненный путь ветерана и дальше служит примером мужества, стойкости и любви к Родине.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

