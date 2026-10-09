Артига удивлен состоянием поля на «Ак Барс Арене»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани прошла тренировка «Рубина» в преддверии матча с московским «Динамо». После на вопросы журналистов ответил главный тренер команды из Татарстана Франк Артига:

- Отлично прошла пауза. С тренерской точки зрения, если бы матчей не было, можно было потратить энергию на подготовку (это элемент шутки). Всегда здорово, что есть пауза: можно отрабатывать моменты с игроками. Я из тех людей, которые в такие моменты видят стакан наполовину полным, но одновременно с этим мы понимаем, что у команды 10 матчей без поражений. Мы видим, что нам нужно добавить немного, и победа придет.

- Что скажете о «Динамо»?

- Что касается «Динамо», это команда, обладающая фантастическим составом. Что касается их исполнительской функции, группа атаки очень высокого уровня; возможно, их атакующая группа – самая лучшая в техническом отношении. Мы в свою очередь будем использовать свое оружие, не недооценивая их сильные качества, и стремиться использовать их слабые места, поскольку у «Динамо», хоть это и сильная команда, слабые места есть, как и у любой другой. Надеемся, что эта пауза скажется в нашу пользу.

- Сборная жаловалась на состояние поля на «Ак Барс Арене». Были ли вы там уже и видели, в каком состоянии поле сейчас?

- Да, действительно, по ходу сезона нас удивляло, что газон находится не в самом лучшем состоянии. Когда мы увидели матчи сборной, мы надеялись, что у них было несколько дней и газон привели в лучшее состояние. На нашей базе поле в хорошем состоянии, мы тренируемся каждый день. Меня удивляет, что состояние газона на стадионе не самое лучшее, – сказал Артига.

Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет в Казани 11 октября.