Артига со своим футболом стал предсказуем? Почему «Рубин» буксует в последних турах

После 24 туров «Рубин» располагается на восьмой строчке в таблице РПЛ. После двух ярких мартовских над «Краснодаром» и «Локомотивом» у казанцев началась небольшая пробуксовка. Заслуживает ли критики выступление «Рубина» в последних матчах - в материале «ТИ-Спорта».





Противоречивый «Рубин» весной. Яркий старт Артиги и пробуксовка в последних встречах

Казанский клуб под руководством нового главного тренера Франка Артиги с момента рестарта чемпионата провел шесть матчей. Три победы, две ничьи и одно поражение - таков результат испанского наставника за этот период.

За шесть туров до конца сезона в РПЛ «Рубин» фактически обезопасил себя от зоны вылета и решил свою первостепенную задачу. Когда Артига приходил на место Рахимова, немалое количество экспертов высказывало опасение относительно выступления казанцев в весенней части чемпионата. Находились даже те, кто пророчил «Рубину» второй за последние четыре года вылет в Первую лигу.

Однако Франку Артиге не просто удалось закрепиться со своими подопечными на излюбленном седьмом месте в марте. «Рубин» стал настоящей сенсацией в первых трех весенних турах. В усеченном составе, с гигантскими кадровыми проблемами, казанцы обыграли «Краснодар» и «Локомотив».

Причем, в обеих встречах «Рубин» действовал с позиции силы, владея больше мячом и контролируя уверенно ход встречи.

Триумф над грандами РПЛ заставил вновь говорить об Артиге как о совершенно самобытном специалисте в условиях российского футбола. Однако в следующих турах «Рубин» забуксовал. В последних трех матчах у казанцев лишь одна неубедительная победа над «Сочи» (0:1) и всего один забитый мяч.

Футбол Артиги стал читаем для соперников. А «Краснодар» с «Локомотивом» просто не понимали, чего ждать от «Рубина»

Надо ли бить болельщикам «Рубина» тревогу на фоне последних результатов клуба? Наверное, нет. Франк Артига, находясь на посту главного тренера команды около четырех месяцев, продолжает только привыкать к составу «Рубина». Испанский специалист еще не определился с окончательным выбором игроков, вокруг которых бы строился фундамент команды. Именно поэтому из матча в матч мы видим интересные кадровые решения от Франка Артиги.

Появление в стартовом составе «Рубина» полузащитника Никиты Васильева во встрече с «Оренбургом» - тому подтверждение. Артига не боится экспериментов, и в этом сезоне положение клуба позволяет ему идти на определенные риски. В следующем сезоне перед испанцем руководство «Рубина» поставит конкретную задачу и вынудит главного тренера на прагматизм при выборе основного состава.

Важно понимать, что «Краснодар» и «Локомотив» в марте не были готовы к «Рубину» в дословном понимании.

Ни «быки», ни «железнодорожники» до конца не понимали, как, кем и во что собирается играть казанский клуб. Победы над лидерами РПЛ получились эмоциональными, казанцы удивили соперника смелой манерой игры. Но надо отметить, что и «Краснодар» с «Локомотивом» были не в лучшей форме.

В последних турах у «Рубина» возникали трудности в первую очередь из-за того, что футбол Артиги стал читаем и предсказуем для оппонентов. «Оренбург», выставив схему в пять защитников, подушил «Рубин» и перекрыл кислород в атаке. «Сочи» и «Крылья Советов» также предельно внимательно сыграли в обороне в матчах с казанцами. Гол южанам в исполнении Безрукова ведь получился курьезным. «Рубин» подловил «Сочи», когда команда находилась в меньшинстве из-за травмы Кирилла Заики.

Забив мяч в первом тайме, казанцы больше не создали ни одного столь же очевидного голевого момента. А «Сочи» в той встрече должен был не просто добывать ничью, но и побеждать «Рубин».

Отметим, что и к новым лидерам казанского клуба соперники в чемпионате начали относиться со всей серьезностью. Команды стали персонально жестче играть по Назми Грипши. Не получает должной свободы Начо Сааведра. Поэтому у ярких новичков «Рубина» и не шла игра в последних встречах. Их уровень в атаке стал понятен, от этого к футболистам добавилось больше опеки.

К результатам Артиги в матчах с «Оренбургом», «Крыльями» и «Сочи» не стоит быть критичными

Франку Артиге надо доиграть этот сезон, и со всей высокой ответственностью подготовить команду к будущему чемпионату. Очевидно, что в оставшихся матчах не будет феерить, к примеру, нападающий Мирлинд Даку, который только-только восстановился после травмы. Игрок впервые вышел в основном составе в матче с «Оренбургом» и был не похож сам на себя. Долго возился с мячом, не был эффективен в борьбе.

В целом, одним из важных вопросов для Артиги летом будет дилемма о сохранении Даку в команде. Албанец не молодеет, и в ближайшие трансферные окна «Рубин» еще может как-то выгодно продать нападающего. Стилистически Мирлинд Даку - не самый удобный футболист для Франка Артиги.

Тот же Назми Грипши на позиции «ложной девятки» смотрелся куда интереснее в матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом». Но опять же, сделаем ремарку на актуальную форму Даку и состояние «быков» с «железнодорожниками» в марте.

В играх с «Краснодаром» и «Локомотивом» Франк Артига объективно завысил ожидания болельщиков «Рубина». Когда на казанцев свалилось бремя фаворитов, они не смогли обыграть команды ниже уровнем. Действительно, по качеству игры с «Крыльями», «Сочи» и «Оренбургом» получились посредственными.

Тем не менее, не стоит забывать, что тот же «Оренбург» отнимал очки этой весной у «Зенита» и московского «Динамо». А «Сочи» вовсе на минувших выходных обыгрывал ЦСКА.

Уровень конкуренции в чемпионате России весной - это всегда история любопытная. Поэтому критичными к результатам Артиги не будем. По ожидаемым голам «Рубин» не радует в последних турах, но у испанского специалиста есть время, чтобы исправить ситуацию и проделать работу над ошибками.