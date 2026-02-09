Артига рассказал о травмах игроков «Рубина»

Фото: ФК "Рубин"

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о состоянии после травмы полузащитника команды Угочукву Иву и нападающего Мирлинда Даку.

«Дело в том, что, когда начались наши сборы, у нас уже восемь человек были травмированы. Что касается Иву, мы не можем точно дать дату возвращения в строй, потому что была проведена операция.

Что касается Даку, он на одной из первых тренировок получил повреждение. Пока тоже не можем назвать точную дату, но надеемся, что процесс восстановления пройдет быстро. Однако травмы действительно есть», – заявил Артига официальному YouTube-каналу ФК «Рубин».

В настоящий момент «Рубин» находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во время второго УТС татарстанская команда обыграла казахстанский «Женис» и узбекский «Новбахор» с одинаковым счетом – 2:0.

В рамках третьего сбора казанцы сыграют три матча: с узбекским «Пахтакором» 15 февраля (в 17:00 мск) и с командой РПЛ, «Оренбургом», 20 февраля (в 11:00 и 17:00 мск).

По итогам первой половины сезона «Рубин» остановился на седьмой строчке с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.