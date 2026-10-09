Артига рассказал о состоянии Сальседо

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на своей базе в Соцгороде провел открытую тренировку перед матчем с московским «Динамо». После нее узнали у Франка Артиги о состоянии Эдди Сальседо.

- Да, у Сальседо последняя тренировка в общей группе была в мае, естественно, физически он не готов на 100%. Я уверен, что он нам будет помогать. Помимо этого, к нам присоединятся Матвей Иванов и Бабаев – молодые ребята. Мы надеемся, что они будут помогать команде и в этом замысле, то есть ребята будут помогать команде реализовывать моменты. Марат Адипович ставит максимальные задачи, но мы видим атакующий потенциал первой пятерки и видим разрыв в уровне между ней и всеми остальными, и мы в свою очередь стремимся выше.

- Но все-таки когда Эдди сможет выйти на поле?

- Сальседо сейчас занимается с командой, но есть и другой момент: игровое время. В настоящий момент он не сможет играть, поэтому за счёт его участия в отдельных матчах мы будем набирать ему темп, чтобы в дальнейшем рассчитывать на него в полной мере.

Что касается травмированных: Дмитрий Кабутов во время паузы получил удар в область колена и находится в процессе реабилитации, а в матче с «Балтикой» травму колена получил Константин Нижегородов, – сказал Артига.

Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет в Казани 11 октября.