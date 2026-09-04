Артига рассказал, кто в «Рубине» может быть капитаном

Фото: rubin-kazan.ru

В понедельник «Рубин» в рамках седьмого тура РПЛ дома примет «Ахмат». А сегодня подопечные Франка Артиги провели открытую тренировку в столице Татарстана.

В частности, испанец высказался о капитанстве в клубе:

«У нас был список из четырех игроков, которые считались капитанами. Возможно, это наша вина, что мы это не объявляли. Наши капитаны: Вуячич, Тесленко, Кабутов и Рожков. В прошлом матче повязку надел Безруков, мы приняли такое решение, потому что Руслан вполне заслуживает этого звания. Но не стоит забывать и о других футболистах, которые выступают лидерами в коллективе», – сказал Артига.

Игра между «Рубином» и «Ахматом» пройдет на «Ак Барс Арене» 7 сентября.