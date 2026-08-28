Артига рассказал, кто не сможет сыграть против махачкалинского «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru

В воскресенье пройдет матч шестого тура РПЛ – казанский «Рубин» дома примет махачкалинское «Динамо». А сегодня подопечные Франка Артиги провели открытую тренировку в столице Татарстана:



Испанец рассказал, на кого не сможет рассчитывать из-за травмы в предстоящей игре:

«Состояние команды перед матчем с махачкалинским «Динамо» хорошее. Настроение хорошее – после победы над «Спартаком» и неплохого матча в Калининграде. Но к сожалению, есть потери: у Вуячича перелом ребра в матче с «Балтикой», у Тесленко – растяжение голеностопа, у Иву – мышечная травма. Также вы знаете, у нас есть проблема в виде травмы Дардана. И стоит вопрос о состоянии Грипши», – сказал Артига.



Матч «Рубина» и махачкалинского «Динамо» пройдет в Казани 30 августа.