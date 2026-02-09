news_header_top
Артига рассказал какие позиции нужно усилить «Рубину» перед возобновлением чемпионата

Фото: ФК "Рубин"

Наставник «Рубина» Франк Артига рассказал о позициях в команде, которые бы хотел усилить перед возобновлением весенней части чемпионата в сезоне-2025/26.

«В полузащите, наверное. У нас травмированы Иву (Угочукву прим.ред.) и Швец (Антон), неожиданную травму получил Кузяев — перелом ребра. Наверное, все эти вопросы мы попробуем в какой-то момент постараться обсудить со спортивным руководством. Поэтому, наверное, вот это одна из тех линий, где гипотетически не помешало бы усиление», – приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

В настоящий момент «Рубин» находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во время второго УТС татарстанская команда обыграла казахстанский «Женис» и узбекский «Новбахор» с одинаковым счетом – 2:0.

В рамках третьего сбора казанцы сыграют три матча: с узбекским «Пахтакором» 15 февраля (в 17:00 мск) и с командой РПЛ, «Оренбургом», 20 февраля (в 11:00 и 17:00 мск).

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 23 очками по итогам осенней части чемпионата.

#фк рубин #премьер-лига
