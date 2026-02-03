Артига рассказал, будет ли использовать искусственный интеллект в своей работе

Фото: rubin-Kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил, планирует ли использовать искусственный интеллект в своей работе. Об этом 49-летний испанец поделился в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов заявил, что экс-наставник клуба Роберт Морено использовал ChatGPT при выборе состава на игру.

– Каким образом вы планируете использовать технологии искусственного интеллекта в работе? И планируете ли?

– Эти моменты активно обсуждались в социальных сетях. Честно, не поверю, что тренер выбирал состав через искусственный интеллект. Нужно стараться быть передовым человеком, следить за последними технологиями, которые всё активнее входят в нашу жизнь. Я не могу поверить, что Роберт Морено использовал ChatGPT при выборе состава или трансферов, – сказал Артига в интервью федеральному каналу.

Франк Артига сменил Рашида Рахимова на должности главного тренера в январе 2026 года и подписал контракт с казанским клубом до лета 2027 года.

По итогам первой части чемпионата «Рубин» находится на седьмом месте с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.