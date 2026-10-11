Артига подвел итог после домашнего поражения от московского «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани в рамках 10-го тура РПЛ «Рубин» принимал московское «Динамо». И проиграл – 0:1. После игры с журналистами поговорил наставник казанцев Франк Артига:

«Ребята расстроены. потому что, я считаю, сегодня они провели хорошую игру. Особенно первые 30 минут, вплоть до момента с удалением мы доминировали. Соперник нанес удар ноль ударов в створ в первом тайме. К сожалению, они повели в счете. После удаления – в формате 10 на 11 – ребята сыграли очень правильно, терпеливо. Старались использовать переходы, контратаки. А когда удалили игрока у соперника, я думаю, что мы загнали «Динамо» в сво штрафную.

Думаю, что сегодня мы заслуживали другого результата. Но тем не менее, это и есть путь, которым должна двигаться команда. Ребята показали сегодня отличную игру. Постараемся этот уровень перенести на следующие матчи, уверен, что победы еще придут, – сказал Артига.



Следующий матч в чемпионате «Рубин» проведет на выезде против «Спартака» 18 октября.