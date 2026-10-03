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На главную ТИ-Спорт 3 октября 2026 16:45

Артига поделился мыслями после победы над «Балтикой» в товарищеском матче

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Артига поделился мыслями после победы над «Балтикой» в товарищеском матче
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани прошел товарищеский матч «Рубин» - «Балтика». Встреча завершилась победой клуба из Татарстана - 1:0. Единственный мяч забил Назми Грипши.

Итог матча подвел тренер казанцев Франк Артига:

«Хорошо, что мы не закончили 1:1 (улыбается). Команда билась – это здорово. Во втором тайме игра была более ровной. Я доволен тем, как выглядели ребята. У нас сейчас пауза и был активный тренировочный период. Окончание этого цикла мы хотели завершить контрольным матчем. Впереди нас ждет серьезная неделя, нам предстоит сыграть с «Динамо», – сказал Артига.

«Рубин» проведет следующий матч в РПЛ против московского «Динамо» 11 октября.

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