Артига поделился мыслями после победы над «Балтикой» в товарищеском матче

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани прошел товарищеский матч «Рубин» - «Балтика». Встреча завершилась победой клуба из Татарстана - 1:0. Единственный мяч забил Назми Грипши.

Итог матча подвел тренер казанцев Франк Артига:

«Хорошо, что мы не закончили 1:1 (улыбается). Команда билась – это здорово. Во втором тайме игра была более ровной. Я доволен тем, как выглядели ребята. У нас сейчас пауза и был активный тренировочный период. Окончание этого цикла мы хотели завершить контрольным матчем. Впереди нас ждет серьезная неделя, нам предстоит сыграть с «Динамо», – сказал Артига.

«Рубин» проведет следующий матч в РПЛ против московского «Динамо» 11 октября.