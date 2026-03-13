news_header_top
Артига перед матчем с «Локомотивом»: «Одержать две победы дома - непростая задача»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в преддверии матча 21 тура РПЛ против «Локомотива» поделился ожиданиями от игры с «железнодорожниками».

«Как вы знаете, с момента приезда, наложились трудности, ничего не давалось легко. Хочу напомнить, что в прошлом матче против «Краснодара», команда показала запредельную концентрацию, действовала здорово, приложила массу усилий. Нам стоит действовать в том же духе. Одержать две победы дома – это непростая задача. Но, с поддержкой наших болельщиков, мы приложим все усилия, чтобы это сделать» – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

Ранее в 20 туре РПЛ «Рубин» добыл домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 2:1.

