Артига ответил, готов ли он уйти в отставку после поражения от «Спартака»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» на выезде в 11-ом туре РПЛ играл с московским «Спартаком», и проиграл со счетом 0:4. После матча тренер казанцев Франк Артига ответил на вопрос об отставке:

«Я убежден, что мы сможем переломить и исправить ситуацию. Впереди 2 матча - «Факел» и «Крылья Советов». Это будет как финалы. Мы приложим все силы, чтобы выйти из этой ситуации. Есть большая группа команд, которые находятся рядом. Матчи против «Факела» и «Крыльев» дома покажет будущее команды», – сказал Артига журналистам.



Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет дома против «Крыльев Советом» 24 октября.