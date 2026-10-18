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На главную ТИ-Спорт 18 октября 2026 21:12

Артига ответил, готов ли он уйти в отставку после поражения от «Спартака»

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Артига ответил, готов ли он уйти в отставку после поражения от «Спартака»
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» на выезде в 11-ом туре РПЛ играл с московским «Спартаком», и проиграл со счетом 0:4. После матча тренер казанцев Франк Артига ответил на вопрос об отставке:

«Я убежден, что мы сможем переломить и исправить ситуацию. Впереди 2 матча - «Факел» и «Крылья Советов». Это будет как финалы. Мы приложим все силы, чтобы выйти из этой ситуации. Есть большая группа команд, которые находятся рядом. Матчи против «Факела» и «Крыльев» дома покажет будущее команды», – сказал Артига журналистам.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет дома против «Крыльев Советом» 24 октября.

#футбольный клуб рубин
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