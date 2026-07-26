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На главную ТИ-Спорт 26 июля 2026 22:47

Артига оценил игру Даку в первом матче сезона 2026/2027

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Артига оценил игру Даку в первом матче сезона 2026/2027
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани прошел матч первого тура РПЛ – местный «Рубин» на своем поле принимал вице-чемпиона России «Краснодар».

Казанцы уступили со счетом 1:3, мяч у хозяев забил Мирлинд Даку. Игру албанца после встречи оценил Франк Артига:

«Пока на поле был футбол до 19-ой минуте, Даку забил, имел еще один момент, отрабатывал в прессинге. А оставшееся время мы оборонялись. И несмотря на это, мы играли против одного из лидеров. Несмотря на это , все боролись. Игроки боролись», – сказал Артига журналистам.

Добавим, во втором туре «Рубин» на выезде сыграет с «Акроном» 1 августа.

#футбол #футбольный клуб рубин #Мирлинд Даку #Франк Артига
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