Артига объявил о возвращении в строй травмированных игроков

Франк Артига рассказал о сроках восстановления после травмы Александра Юкича, Дардана Шабанхаджая и Угочукву Иву. Об этом наставник «Рубина» поделился с журналистами во время открытой тренировки команды.

«Постепенно травмированные игроки возвращаются в общую группу. Как вы успели заметить, некоторое количество минут в матче против "Сочи" на поле успел провести Мирлинд Даку. Также в общую группу вернулся Александр Юкич. Кроме того, к тренировкам с командой сегодня приступает Дардан Шабанхаджай. Посмотрим, как отреагирует его организм и в дальнейшем будем понимать относительно сроков его окончательного восстановления.

Хорошие новости есть у Угочукву Иву. У него успешно прошла вторая операция. В настоящий момент он проходит реабилитацию, ему предстоит восстановить прежние футбольные кондиции. Безусловно, остается всего пять недель до окончания чемпионата. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что наши сильнейшие игроки вернутся в строй только к окончанию сезона. Надеемся, что к предстоящим летним сборам все будут здоровы и в оптимальной физической форме», – сказал Артига.

По итогам 23 туров «Рубин» идет на седьмом месте с 33 очками. Ближайший матч татарстанцы проведут 11 апреля против «Оренбурга» в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 16:30 мск.