Артига: «Обидный результат игры, потому что первый там был под полным нашим контролем»
Сегодня в 30-м туре РПЛ казанский «Рубин» на своем поле принимал «Пари НН». Встреча завершилась ничьей 2:2.
После игры с журналистами поговорил тренер казанского клуба Франк Артига:
«Очень обидно, потому что первый тайм прошел под нашим полным контролем. К сожалению, когда сделали счёт 2-0, расслабились. И пропустили 2 мяча. Упустили несколько моментов», – сказал Артига.
Казанский «Рубин» завершил сезон на восьмом месте, набрав 43 очка.