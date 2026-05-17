Артига: «Обидный результат игры, потому что первый там был под полным нашим контролем»

Сегодня в 30-м туре РПЛ казанский «Рубин» на своем поле принимал «Пари НН». Встреча завершилась ничьей 2:2.



После игры с журналистами поговорил тренер казанского клуба Франк Артига:



«Очень обидно, потому что первый тайм прошел под нашим полным контролем. К сожалению, когда сделали счёт 2-0, расслабились. И пропустили 2 мяча. Упустили несколько моментов», – сказал Артига.



Казанский «Рубин» завершил сезон на восьмом месте, набрав 43 очка.

