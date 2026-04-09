Артига об изменениях в команде: «Есть элементы, которые мы хотим исключить на поле»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился изменениями, которые грядут внутри команды с позиции последнего матча с «Сочи» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Если вы помните мой посыл, я говорил ранее, что изменения будут. Просто на какие-то из них потребуется гораздо больше времени, так как в этом плане нужны усиления. Процесс конструирования новой модели не отменяет важности и результата, так что победы, безусловно, нужны. Мы рады, что взяли важные три очка. Последние тридцать минут матча против «Сочи» и «Крыльев Советов» дали нам большой объем информации, чтобы все проанализировать и понять, что есть элементы, которые мы хотим исключить на поле.

Возвращаясь к матчу с «Сочи», считаю, основная проблема была в том, что многие думали, что мы приедем туда и будем играть в одни ворота и с легкостью обыграем соперника с гораздо более крупным счетом. И, может быть, даже сами футболисты так думали. Я же прекрасно понимал, что в Сочи нам предстоит сложнейший матч», – приводит слова Артиги корреспондент «ТИ-Спорта».

6 апреля «Рубин» обыграл «Сочи» в гостях с минимальным счетом – 1:0. Это был первый матч казанской команды после небольшого перерыва.

По итогам 23 туров «Рубин» идет на седьмом месте с 33 очками. Ближайший матч татарстанцы проведут 11 апреля против «Оренбурга» в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 16:30 мск.