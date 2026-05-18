18 мая 2026

Артига о трансферах: «Нужно иметь игроков с креативным профилем, способных создавать голевые моменты»

Фото: rubin-kazan.ru

Накануне, в матче 30-го тура РПЛ казанский «Зенит» дома сыграл вничью с «Пари НН».

После матча с журналистами пообщался главный тренер казанцев Франк Артига. Узнали у него и про будущие трансферы:

«Сейчас закончился чемпионат. Совместно с руководством клуба мы обсудим, какие позиции нуждаются в усилении. Чтобы приблизиться к топ‑командам, нам нужно восполнить уход того же [Олега] Иванова. Нужно иметь игроков с креативным профилем, которые способны за счет индивидуальных действий создавать голевые моменты. Надо прибавлять в реализации, в забитых голах. Наша команда должна стать в атаке более разноплановой», — сказал Артига.

Казанский «Рубин» закончил чемпионат на восьмом месте, имея 43 очка в активе.

