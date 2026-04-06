6 апреля 2026

Артига о «Сочи»: «Их место в таблице не отражает силы команды»

Фото: rubin-kazan.ru

Наставник «Рубина» Франк Артига оценил соперника по предстоящему 24-му туру российской Премьер-лиги – «Сочи».

«"Сочи" обладает очень серьезным составом, там хорошие футболисты с сильными качествами. Их место в таблице не отражает силы команды. Можно даже объяснить, почему они попали в такую ситуацию. Чемпионат России — это очень сложный турнир, и если попадешь в какую‑то серию, то сложно выправить ситуацию. Но "Сочи" — сильный соперник, нам предстоит тяжелый матч», – приводит слова Артиги «Матч ТВ».

«Сочи» по итогам 23 туров находится на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. «Рубин» занимает восьмую строчку с 30-ю очками.

Матч «Сочи» – «Рубин» пройдет сегодня, 6 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:30 мск.

Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

5 апреля 2026
В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

5 апреля 2026
