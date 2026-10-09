Артига недоволен газоном на «Ак Барс Арене»: как «Рубин» готовится к «Динамо»

В это воскресенье в рамках 10-го тура РПЛ в Казань пожалует московское «Динамо» под руководством Шварца. А сегодня подопечные Артиги исполнили традиционный ритуал – провели открытую тренировку для журналистов. С каким настроением команда из Татарстана подходит к игре и когда ждать Сальседо – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Мы со Шварцем спокойно обо всем поговорили»

Для казанских журналистов Центр развития футбола стал уже вторым домом – раз в неделю мы точно бываем на этом объекте. А тут еще и повод – все соскучились по команде за время трехнедельного отсутствия. Уже хотелось обсудить травмы, трансферы и поразмышлять о предстоящем сопернике. Тем более что соперник этот не из робкого десятка – московское «Динамо».

По традиции на рандеву к журналистам из клуба отправляют одного игрока. На этот раз эта учесть выпала новичку казанского клуба Ульви Бабаеву. Для него как раз предстоящий матч будет очень важен – он провел в системе бело-голубых десять лет – с 2014 по 2024 год. После отправился в аренду в «Крылья Советов» и вот недавно подписался в Казань.

– Коллектив здесь очень хороший, меня очень хорошо приняли. С этим вообще проблем не было. Я просто приехал, есть ребята, которых я знал, и поэтому адаптация очень просто прошла для меня.

– С кем живешь в номере на базе?

– С Моториным.

– Предстоит матч против московского «Динамо». Это будет принципиальная встреча?

– Честно, нет такого, что матч с «Динамо» более принципиальный. Для меня все игры одинаковы. Я ко всем отношусь одинаково.

– Был ли у вас разговор со Шварцем перед переходом в «Рубин»?

– Мы с ним спокойно обо всем поговорили, он мне объяснил, что к чему. Я все понял, все услышал и принял решение, что надо двигаться дальше, – сказал Бабаев.

Подчеркнем, что футболисту всего 22 года. И это самое время доказывать Артиге свою состоятельность.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар информ»

Томительное ожидание и откровенный Артига

Как только Ульви закончил отвечать на наши вопросы, отправился на установку, которую проводил испанец. Надо сказать, что этот процесс занял порядка 35 минут.

И вот момент настал – в кресле для спикеров появился Артига. Надо сказать, что он зашел в довольно бодром настроении, за ним проследовал и переводчик Артур. Начали со стандартного – настроения в команде и разбора соперника.

– Отлично прошла пауза на сборные. С тренерской точки зрения, если бы матчей не было, можно было потратить энергию на подготовку (это элемент шутки). Всегда здорово, что есть пауза: можно отрабатывать моменты с игроками. Я из тех людей, которые в такие моменты видят стакан наполовину полным, но одновременно с этим мы понимаем, что у команды 10 матчей без поражений. Мы видим, что нам нужно добавить немного, и победа придет.

– Что скажете о «Динамо»?

– Что касается «Динамо», это команда, обладающая фантастическим составом. Что касается их исполнительской функции, группа атаки очень высокого уровня; возможно, их атакующая группа – самая лучшая в техническом отношении. Мы в свою очередь будем использовать свое оружие, не недооценивая их сильные качества, и стремиться использовать их слабые места, поскольку у «Динамо», хоть и сильной команды, слабые места есть, как и у любой другой. Надеемся, что эта пауза скажется в нашу пользу, – сказал Артига.

Если помните, то когда сборная России недавно играла в Казани с Ираном, то Александр Головин жаловался, что на таком поле невозможно показывать результат. Этот же вопрос адресую и испанцу. Ответ неприятно удивил.

– Да, действительно, по ходу сезона нас удивляло, что газон находится не в самом лучшем состоянии. Когда мы увидели матчи сборной, мы надеялись, что у них было несколько дней, и газон привели в лучшее состояние. На нашей базе поле в хорошем состоянии, мы тренируемся каждый день. Меня удивляет, что состояние газона на стадионе не самое лучшее, – посетовал Артига.

И если честно, то это вызывает большие вопросы. Как вы помните, за несколько дней до матча национальной сборной на «Ак Барс Арене» проводились соревнования по стрельбе из лука. И сверху хорошо были видны многометровые вмятины на тех участках, где стояли стенды. Да и в целом вопрос, конечно: почему на улице ранний октябрь, а качество газона оставляет желать лучшего?

Когда ждать Сальседо на поле?

Поговорили с испанцем и о травмированных, и о новичках. В частности, нас очень интересовало, что с физическим состоянием Эдди Сальседо:

– Да, у Сальседо последняя тренировка в общей группе была в мае, естественно, физически он не готов на 100%. Я уверен, что он нам будет помогать. Помимо этого, к нам присоединятся Матвей Иванов и Бабаев – молодые ребята. Мы надеемся, что они будут помогать команде и в этом замысле, то есть ребята будут помогать команде реализовывать моменты. Марат Адипович Сафиуллин ставит максимальные задачи, но мы видим атакующий потенциал первой пятерки и видим разрыв в уровне между ней и всеми остальными, и мы в свою очередь стремимся выше, – рассказал Артига.

Испанец уверен, что Сальседо скоро наберет форму.

– Сальседо сейчас занимается с командой, но есть и другой момент: игровое время. В настоящий момент он не сможет играть, поэтому за счет его участия в отдельных матчах мы будем набирать ему темп, чтобы в дальнейшем рассчитывать на него в полной мере, – сказал Артига.

В череде травмированных тоже есть неприятные новости. По-прежнему восстанавливается Шабанхаджай. А например, Дмитрий Кабутов во время паузы получил удар в область колена и находится в процессе реабилитации. Еще травма колена у Константина Нижегородова – она получена в недавнем товарищеском матче с «Балтикой» в Казани.

После официальной части команда и игроки отправились на поле. Одними из последних на газоне базы в Соцгороде появились Сальседо, Иву и Мальдонадо. За 15 минут, отведенных для прессы, ничего толком нового разглядеть не удалось. Приметно было одно из упражнений – держать мяч на весу и делать всего два касания. Круче всех тут смотрелся Илья Самошников.

Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет в Казани 11 октября. Начало в 19:30.