На главную ТИ-Спорт 17 мая 2026 21:32

Артига: «Мы на полпути к тому футболу, который хотим видеть»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в 30-м туре РПЛ казанский «Рубин» на своем поле принимал «Пари НН». Встреча завершилась ничьей 2:2.После игры с журналистами поговорил тренер казанцев Франк Артига.

В частности, спросили у испанца насколько «Рубин» близок к тому футболу, который тренер хочет видеть:

«Мы сейчас находимся на неком этапе - на половине пути. Меня радует то, как реагируют фанаты. Как бурлят. Как показывают футбольную составляющую. В первых турах мы видели не столь высокую посещаемость, во многом это связано с холодным временем года, а в последних турах - больше болельщиков. Здорово видеть, как болельщики реагируют. Наша задача в следующем сезоне их больше радовать. И многое будет зависеть от трансферов. Могу сказать, что мы ведем работу, думаю, что сейчас на половине пути от того, что хотим видеть», – сказал Артига.

Казанский «Рубин» завершил сезон на восьмом месте, набрав 43 очка.

«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

