Артига: матч с «Балтикой» был успешным, игроки бились и заслужили победу

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился мнением о победном матче РПЛ с «Балтикой» (1:0).

Специалист заявил, что результат очень важен – команда приезжала в Калининград за победой и добыла ее. Он подчеркнул, что было бы неправильно рассуждать о стилистике игры в таком матче.

Артига отметил, что команда готовилась тщательно, но качество поля (мяч постоянно скакал) и сильные стороны соперника не позволили бы показать ту же стилистику, что и в матче с «Акроном», иначе «Рубин» проиграл бы.

Тренер выразил радость и удовлетворение результатом, подчеркнув, что не должно быть ощущения неудачного матча. Он назвал игру невероятно успешной и заявил, что хочет защитить своих футболистов: они молодцы, они бились. По мнению Артиги, нужно больше радоваться результату, чем рассуждать о качестве игры.