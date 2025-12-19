Артига или Стойкович: кто из тренеров подходящая кандидатура для «Рубина»

По информации инсайдеров Ивана Карпова и Андрея Панкова, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отправлен в отставку. Сейчас казанский клуб определяется с кандидатурой нового главного тренера. Кто может возглавить «Рубин» в ближайшее время – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckhimki.com

Покинет ли Франк Артига «Петру Атлетико» ради «Рубина»?

Один из наиболее часто упоминаемых кандидатов в контексте нового главного тренера для «Рубина» – Франк Артига. Испанского специалиста поклонники РПЛ могли хорошо помнить по его работе в «Химках» и «Родине». Однако сейчас Артига трудится в чемпионате Анголы, возглавляя местный «Петру Атлетико».

И надо сказать, результаты работы испанца в Жираболе впечатляют. «Петру Атлетико» после 10 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Анголы с 24 очками.Поэтому неудивительно, что сейчас к Франку Артиге проявляют интерес сразу несколько команд РПЛ. Помимо «Рубина», кандидатуру испанца рассматривает московский «Спартак».

Агент специалиста Дмитрий Селюк, однако, не спешит обнадеживать поклонников РПЛ скорым возвращением Артиги в Россиию. По его словам, испанца в Анголе все устраивает, а болельщики «Петру Атлетико» и руководство команды от тренера в диком восторге.

«Артига сейчас не так близок к «Рубину». Его из «Петру Атлетику» не отпустят. У него до мая контракт. Он настолько хорошо тренирует и руководит командой, что президент, болельщики, журналисты в диком восторге от него. Там клуб такой, что по бабкам не уступит «Спартаку». Там самая большая нефтяная компания, которую миллионом выкупа не удивить или ещё чем-то. Они Артигу не отдадут», – сказал Селюк.

Если Артига все-таки доедет до «Рубина», казанский клуб действительно заживет совершенно по-новому. Работая в «Родине» и «Химках» испанцу удалось выстроить презентабельный футбол, не имея больших ресурсов. А 10-летний опыт работы в академии «Барселоны» наложил свой отпечаток на развитие молодых игроков в российском чемпионате.

Драган Стойкович как продолжатель традиций Рахимова

Еще один из любопытных вариантов на пост главного тренера «Рубина», фигурировавших в прессе в последние дни, – Драган Стойкович. Сербский специалист за свою карьеру работал наставником в японском и китайском чемпионатах. Последним местом трудоустройства Стойковича была национальная сборная Сербии, которую он покинул в 2025 году.

В бытность игрока Драган Стойкович был ловким, техничным полузащитником. Он обладал хорошим видением поля, принимал нестандартные решения, был неплохим дриблером, отчего иногда даже выступал на позиции нападающего.

Как тренер Драган Стойкович более прагматичен. Его сборная Сербии не могла похвастаться ярким атакующим футболом ни на чемпионате мира 2022 года в Катаре, ни на последнем чемпионате Европы в 2024 году. К слову, последний ЕВРО выдался очень неудачным для сербов. Они заняли четвертое место в группе, забив всего лишь один мяч за три матча.

Игра Сербии была весьма примитивна, и вся опция в нападении склонялась в сторону форварда Душана Влаховича. Рослый габаритный нападающий под стать Даку должен был бороться за верховые мячи и быть катализатором опасных атак команды. При том, что в сборной Сербии тогда было предостаточно креативных игроков, умеющих также эффективно создавать угрозу воротам соперника – тот же, например, Душан Тадич.

Но Стойкович действовал чрезмерно прагматично и не хотел видоизменять игру своей команды. Как итог, блеклое выступление сербов на ЕВРО. В 2025 году специалист покинул пост национальной команды из-за неудовлетворительных результатов. Интересно понять, какой футбол собирается Стойкович ставить в «Рубине», если все-таки тренер доберется до Казани. Будет продолжать традиции Рахимова или привнесет в команду абсолютно иной стиль игры?

Саво Милошевич – ностальгия по чемпионству «Рубина» в 2008 году

На фоне Артиги и Стойковича о Саво Милошевиче говорят меньше как о новом главном тренере «Рубина». Однако сербский специалист также рассматривается казанским клубом. Свою профессиональную карьеру Милошевич заканчивал именно в столице Татарстана.

«Золотой гол» в матче с «Сатурном» в исполнении серба позволил «Рубину» оформить первое чемпионство в истории клуба в 2008 году.

Милошевич в разные годы возглавлял «Партизан», был тренером в сборной Черногории, Боснии и Герцеговины. Последним местом работы сербского специалиста был иранский клуб «Нассаджи Мадзадаран». Камбэк Саво Милошевича в «Рубин» уже в роли тренера будет историей, наполненной лиризмом и ностальгией по великим временам казанского клуба в чемпионате России.