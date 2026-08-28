Артига философски отреагировал на вопрос про трансферы

В воскресенье пройдет матч шестого тура РПЛ – казанский «Рубин» дома примет махачкалинское «Динамо». А сегодня клуб из столицы Татарстана провел открытую тренировку.



Наставник команды Франк Артига ответил на вопрос журналистов, не разочарован ли он трансферной политикой:

«В Европе в католическом календаре есть такой праздник – явление волхвов, 6 января. И как раз в этот день дарят подарки. Мы сейчас ждем такого подарка. И вы знаете, что в Европе трансферное окно закрывается через два дня. Поэтому ждем, что что-то получится. Но если нет, то будем работать», – сказал Артига.



Матч «Рубина» и махачкалинского «Динамо» пройдет в Казани 30 августа.