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На главную ТИ-Спорт 28 августа 2026 14:48

Артига философски отреагировал на вопрос про трансферы

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Артига философски отреагировал на вопрос про трансферы

В воскресенье пройдет матч шестого тура РПЛ – казанский «Рубин» дома примет махачкалинское «Динамо». А сегодня клуб из столицы Татарстана провел открытую тренировку.

Наставник команды Франк Артига ответил на вопрос журналистов, не разочарован ли он трансферной политикой:

«В Европе в католическом календаре есть такой праздник – явление волхвов, 6 января. И как раз в этот день дарят подарки. Мы сейчас ждем такого подарка. И вы знаете, что в Европе трансферное окно закрывается через два дня. Поэтому ждем, что что-то получится. Но если нет, то будем работать», – сказал Артига.

Матч «Рубина» и махачкалинского «Динамо» пройдет в Казани 30 августа.

#Франк Артига #футбольный клуб рубин
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