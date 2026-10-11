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На главную ТИ-Спорт 11 октября 2026 22:43

Артига: «Думаю, господин Раис ощущает гордость за ребят»

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Артига: «Думаю, господин Раис ощущает гордость за ребят»
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани в рамках 10-го тура РПЛ «Рубин» принимал московское «Динамо». И проиграл – 0:1. На игре присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Артига уверен, что Рустам Нургалиевич гордится командой сегодня:

«Я думаю, уважаемый господин раис, глядя на сегодняшнюю игру, ощущает гордость за ребят. По самоотдачи, сплочении, что показала команда. Сегодня был хороший матч», – сказал Артига.

Следующий матч в чемпионате «Рубин» проведет на выезде против «Спартака» 18 октября.

#Рустам Минниханов #Франк Артига #футбольный клуб рубин
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