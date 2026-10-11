Артига: «Думаю, господин Раис ощущает гордость за ребят»
Сегодня в Казани в рамках 10-го тура РПЛ «Рубин» принимал московское «Динамо». И проиграл – 0:1. На игре присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Артига уверен, что Рустам Нургалиевич гордится командой сегодня:
«Я думаю, уважаемый господин раис, глядя на сегодняшнюю игру, ощущает гордость за ребят. По самоотдачи, сплочении, что показала команда. Сегодня был хороший матч», – сказал Артига.
Следующий матч в чемпионате «Рубин» проведет на выезде против «Спартака» 18 октября.