Артига дал оценку «Ахмату» перед предстоящей игрой

Фото: rubin-kazan.ru

В понедельник «Рубин» в рамках седьмого тура РПЛ дома примет «Ахмат». А сегодня подопечные Франка Артиги провели открытую тренировку в столице Татарстана.



Испанец рассказал, что думает о предстоящем сопернике:

«Ахмат» – одна из тех команд, которые сильно вложились в усиление своего состава. У них очень сильный подбор исполнителей – Самородов, Садулаев. Плюс они приобрели Щетинина. Игра против них не будет простой. И, собственно, индивидуальные сильные качества этих игроков нам предстоит нейтрализовать. Как это сделать? За счет наших командных действий, за счет игры в обороне, за счет улучшения нашей атакующей игры. Будем отталкиваться от качества нашей игры в первом тайме против «Оренбурга». Но на этот раз приложим усилия, чтобы реализовывать все моменты», – сказал Артига.

Игра между «Рубином» и «Ахматом» пройдет на «Ак Барс Арене» 7 сентября.