Arthur Mauzer: «Когда переделываю западную музыку на татарский лад, людям очень нравится»

Arthur Mauzer известен как саксофонист, нашедший себя скорее в Эмиратах, чем в Татарстане. Однако сегодня он не только музыкант, но и семьянин и бизнесмен. О том, как он впервые взял в руки саксофон, а затем решил развивать индустрию «халяль», Артур Гиниятуллин рассказал в большом интервью «Татар-информу».





Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

«За ночь мог взять четыре свадьбы и три клуба»

– Артур, наш разговор логично начать с вашей музыкальной ипостаси. Расскажите, как вы оказались в музыке. Когда начали ею заниматься?

– Все началось с детства. Любовь к музыке у меня проявилась примерно в пятом классе. Я начал петь, начал играть на татарском и башкирском кураях, баяне, фортепиано. Все началось с того, что я изучал разные песни дома и выступал с ними перед родителями. Они увидели во мне талант.

Как-то мы поехали к дяде в гости, он играл на баяне. Я говорю: «Научи меня тоже». За вечер, пока мы были в гостях, он научил меня одной композиции. Получается, я подобрал ее за вечер, и отец (общественный деятель, председатель Набережночелнинского общества татаро-башкирской дружбы «Агидель» Маузир Гиниятуллин, – прим. Т-и) этому очень сильно удивился: «Сынок, да у тебя точно талант, надо это развивать». Он говорил, что сам пытался научиться играть на гитаре, но у него не получилось.

Тогда я уже пел, но в инструментальной музыке, можно сказать, не разбирался. Ближе к 13 годам папа повел меня в музыкальную школу, и случилась вся «ситуация» с баяном. До 13 лет я только пел. И как раз когда врач-фониатр посоветовал мне перестать на время петь, у меня началась ломка голоса, переходный возраст. Тогда на моем пути появился человек, который внес вклад в развитие моего творчества, – Васим Василович Ахметшин, композитор и музыкант. Он сказал: «С баяном он далеко пойдет, но не так далеко, как с саксофоном. Строение губ, строение лица подходят для саксофона». Он показал мне саксофон, и я сразу влюбился в этот инструмент.

То есть я поздно пошел учиться, но очень быстро все впитывал.

– Был ли у вас другой выбор?

– Этот вопрос встал, когда пришло время выбирать свой путь. Родители у меня очень мудрые люди, никогда не настаивали, не заставляли, всегда только направляли, подсказывали, за что им большая благодарность. Мама, например, предлагала пойти в медицину, стать стоматологом или хирургом. Папа склонялся к нефтяному бизнесу. Но мне по душе была музыкальная сфера. Ближе к 9 классу папа сказал, что пора выбирать, потому что в [Набережночелнинский] колледж искусств брали только после 9-го. И мы пошли в колледж искусств.

В то время его директором был Рамиль Бурханович Бадретдинов – еще один человек, который сделал вклад в развитие моего творчества. Он сразу в меня поверил, сказал: «Поступай сюда. Я сам буду преподавать». Так я выбрал музыкальный путь.

«Композитор Васим Ахметшин сказал: «С баяном Артур далеко пойдет, но не так далеко, как с саксофоном. Строение губ, строение лица подходят для саксофона» Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

Мне очень нравилась музыка, и атмосфера в колледже унесла меня куда-то далеко. В одной аудитории играли на баяне, в другой – на балалайке, в третьей писали картины, дальше занимались танцоры. Когда я увидел все это, впервые в жизни сказал себе: «Я хочу учиться здесь».

Рамиль Бурханович – очень строгий преподаватель. Он приходил в колледж к 5 утра. «Если ты на месте, мы занимаемся, если нет, то у тебя ничего не получится», – сказал мне он. Я жил тогда на другом конце города и каждое утро садился на автобус и к 5 часам ехал на учебу. Было очень строго, за неуспеваемость могли спокойно отчислить. Со мной в колледж поступили 15 человек, но окончили его, по-моему, четверо.

За эти четыре года я получил очень серьезную школу, очень старательно занимался и сдал экзамен на «отлично». После этого поступил в Казанскую консерваторию. Туда приехали саксофонисты со всей страны, но взяли меня одного – сдал вступительный экзамен на 100 баллов.

У меня началась другая жизнь, юношество, я переехал в другой город, начал изучать разные музыкальные направления. Саксофон совсем не классический инструмент, но классика в музыке – основа всех основ. Я очень благодарен колледжу за то, что играл чисто классическую музыку, каждый квартал мы сдавали экзамены, играли по два классических произведения – огромные, длинные, серьезные композиции. И, к сожалению, я от классической музыки немного устал, хотелось другого.

В консерватории я отучился год, перешел в Университет искусств, его и окончил. У меня высшее образование по классу саксофона, поэтому в дальнейшем выбора уже не было, я бил в одну точку. Единственное, мне всегда хотелось петь. По профессии я саксофонист, но у меня есть вокальные данные, и я всегда хотел совмещать [вокал и саксофон] в своем творчестве.

Получается, единственный выбор был только в школе. Когда переехал в Казань, не захотел сидеть на шее у родителей. Начал ходить по заведениям с саксофоном и предлагать им свои услуги. Но везде говорили, что саксофонист уже есть. Меня никуда не взяли, даже не послушали. В те годы было популярно клубное движение, вечеринки. По ночам вся Казань и все Челны «гудели» в клубной атмосфере.

«У отца имя Маузир – яркое, мощное, выстреливающее. Я решил взять псевдоним Mauzer Sax, где Sax – отсылка к изобретателю саксофона» Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

Как-то я попал в клуб и задумался: «Я ни разу в жизни не слышал такую музыку под саксофон». Подобрал клубные треки под саксофон, получилось очень интересно. Начал предлагать свои услуги разным клубам и выступать в них. Тогда и появился мой псевдоним. MC постоянно спрашивали, как меня представить. Я говорю: «Ну, Артур меня зовут. Фамилия Гиниятуллин». Конечно, это слишком длинное имя для клуба, нужно было что-то яркое и звучное. А у моего отца имя Маузир – яркое, мощное, выстреливающее. Я решил взять псевдоним Mauzer Sax, где Sax – это отсылка к бельгийскому мастеру, изобретателю саксофона Адольфу Саксу.

Я выступал вообще во всех заведениях Казани, во всех казанских клубах, от маленьких до топовых, на банкетах. Грубо говоря, за ночь я мог взять четыре свадьбы и три клуба. Меня начали приглашать разные артисты к себе в коллектив, но я всем вежливо отказывал: «Не хочу стоять на концерте как мебель, хочу продвигать саксофон и быть сольным артистом».

Единственным человеком, который предложил мне в ответ сольные выступления, был Радик Юльякшин (Элвин Грей, – прим. Т-и). Помню, когда я объяснил ему и его продюсеру Александру Слюсаренко свою позицию, они ответили: «Хорошо, выступай у нас на концертах, у тебя будут свои блоки».

Мы сотрудничали, но параллельно у меня были свои выступления. Часто приглашали в Москву, выступал там на городских мероприятиях и конкурсах. Я понял, что в Казани достиг потолка, и начал задумываться о том, чтобы уехать за рубеж. Не скажу, что мне не нравилось здесь, но это юношеский максимализм – хотелось «попробовать» другую культуру, посмотреть, получится ли у меня.

«Если ты сидишь в дешевой одежде и со стареньким саксофоном, ты не сможешь набить себе цену»

– Удалось ли доехать до США, «родины джаза»?

– Я очень сильно хотел туда, туда летели и возвращались многие мои друзья. У меня же постоянно не получалось, потому что были, так скажем, обязательства. Я брал выступления на полгода вперед и не хотел их отменять, «сжигать мосты». Постоянно приезжал в Челны, летал в Москву, ездил в Башкортостан. Поступило предложение из Дубая, там мне предложили контракт на три года. Я озвучил им свои условия: жилье, виза, питание – они все приняли. Сжечь мосты все-таки пришлось, но я все равно знал, что когда-нибудь вернусь.

Отработал два года из трех и понял, что устал работать в одном заведении. Поговорив с руководством, ушел во фриланс и начал изучать рынок в Эмиратах. У меня всегда было условие, чтобы я имел возможность выступать на других мероприятиях.

Поступило предложение из Дубая: контракт на три года. Я озвучил условия: жилье, виза, питание – они все приняли» Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

Эти контракты действуют до сих пор. Обычно мы летаем туда зимовать. Я заранее пишу агентам о своем прилете, и они сразу расписывают мне мероприятия. Скоро в Абу-Даби пройдет финальная гонка «Формулы-1», я практически каждый год летаю туда на выступления.

После того как я уехал в Эмираты, я начал много где выступать параллельно: в Индии, в Казахстане, в разных арабских странах. И на данный момент, ввиду всех обстоятельств, в США я уже не хочу. Мне больше по душе развитые, как Америка, страны, но арабские. По сути, Дубай, грубо говоря, тоже как Америка, но там все по законам шариата, все чисто, люди адекватные и менталитет похожий.

– А где вам лучше всего выступается?

– По мне, выступать лучше всего на родине, потому что здесь зритель знает меня как артиста, создающего музыку. Получается, каждый человек может прочувствовать мои песни и композиции, то есть это именно ценители моего творчества. И перед ними мне гораздо приятнее выступать, чем, например, за рубежом.

На родине все это от души, то есть людям нравится, они кайфуют, получают положительные эмоции, и этот «коннект» чувствуется. Это не просто «веселье», на родине это совсем другое.

– Саксофон – это европейский инструмент. Как его освоили на Востоке?

– Саксофон изобрел бельгийский мастер, но продвинули его все-таки больше афроамериканцы через джаз. Но у меня получилась другая история. Если посмотреть на других саксофонистов, у них есть рамки. Все это зародилось много-много лет назад, есть определенная школа, и многие не могут выйти за ее рамки.

А мне всегда было интересно создать что-то новое. В моем звучании и подаче есть и джаз, и классика, и поп, и эстрадная музыка, то есть у меня все перемешано. Мой саксофон переработан, в него инкрустированы камни Сваровски, но мундштук у меня джазовый, трость саксофона у меня не альт, а тенор.

На Востоке очень тепло принимают саксофон в моем исполнении за счет того, что татарская и восточная музыки пересекаются, у них есть что-то общее. Эти татарские мелизмы [обычные] саксофонисты не могут сыграть так, как человек, который вырос в татарской семье. У меня, например, бабушка со стороны отца была очень музыкальная, дедушка играл на гармони. Их работа не была связана с музыкой, но музыка была им близка. Эти мелизмы у меня с детства, в Татарстане понимают все эти музыкальные обороты. Когда я переделываю западные композиции на татарский лад, людям это очень нравится.

«Чтобы устанавливать большие цены, нужно учесть много факторов – как ты звучишь, как выглядишь» Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

Чтобы развиваться на саксофоне, чтобы устанавливать большие цены, нужно учесть очень много факторов: как ты звучишь, как выглядишь. Должен быть свой узнаваемый стиль помимо харизмы и энергетики, особенно в Дубае – это же красивый, дорогой, блестящий город.

Допустим, ты приходишь на встречу, где тебе предлагают контракт. Если ты сидишь в дешевой одежде и саксофон у тебя старенький, ты не сможешь набить себе цену. Начинающему саксофонисту нужно постоянно вкладываться в себя – не только учиться игре, но и развивать себя, идти в ногу со временем.

– Как выглядит конкуренция среди саксофонистов?

– Эта конкуренция как раз складывается за счет подачи, не только за счет игры. Но игра тоже немаловажна, потому что в последнее время я часто вижу людей, которые выглядят хорошо, а игра у них такая, что я бы с ней на сцену не выходил.

Все должно быть в совокупности и между всем должен быть баланс. Все в меру и со вкусом – и все будет хорошо. Поэтому я такой конкуренции никогда не ощущал. Например, в студенчестве у меня были мероприятия и концерты, я всегда был занят и загружен, но ценник у меня был другой. Сейчас я пришел к такому уровню, что могу поставить большой ценник и выбирать себе выступления. Я хожу не всюду, куда меня приглашают, потому что у меня есть студийная работа, аранжировки на заказ, сеть халяль-кафе, работа с казанским телевидением – работы много.

Но чтобы к этому прийти, нужно стараться, начиная с учебы и заканчивая работой над стилем. Это ведь тоже бизнес, продавать себя тоже нужно уметь.

«Если чего-то хотите, обязательно это сделайте»

– Что думаете о получении Казанью статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году? Будут ли какие-то открытия от вас?

– Присвоение статуса культурной столицы – это вообще прекрасно. Будут ли какие-то открытия? Мы уже вносим вклад в развитие халяль-индустрии в Набережных Челнах, строго следим за качеством и соблюдением «халяль». Несмотря на то что я сам музыкант, я понимаю, что наше кафе находится при мечети и музыки, песен, танцев там нет вообще.

Это тоже очень тонкая грань, и я долго размышлял, правильный ли путь я выбрал по исламу, и со временем пришел к такому выводу – это мне дано от Всевышнего, я посвятил этому всю жизнь, но я хочу зарабатывать халяль-деньги, поэтому в музыке я не должен делать ничего плохого. Я выступал в клубах, вел совсем другую жизнь в юности, но это безрассудное и веселое время прошло.

«Я выступал в клубах, вел совсем другую жизнь в юности. Но это безрассудное и веселое время прошло» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Я веду халяль-бизнес, параллельно веду музыкальную деятельность, но они никогда не пересекутся. Артур Маузирович – это директор халяль-кафе, у которого есть обязательства перед большим коллективом сотрудников, перед дорогими гостями, без музыки и танцев. А Arthur Mauzer – это музыкальная индустрия, но тоже в рамках. Если я даю людям положительные эмоции, направляю на правильный путь, я считаю, это хорошо.

Часто на улице ко мне подходят люди, говорят: «Слушай, Артур, посмотрел на тебя, отдал сына в музыкалку, но не получилось у него, хотел «на улицу». Но он сам посмотрел твои выступления и так вдохновился, начал заниматься и уже добился хороших результатов». То есть дети, например, могут выбрать неправильный путь, но, посвящая себя музыке, они посвящают себя хорошему делу.

Даже если в будущем они не станут профессиональными музыкантами, у них развивается совсем другое, творческое мышление, которое помогает выходить из сложных ситуаций в жизни. В бизнесе, в повседневной жизни, в общении с людьми и в конфликтных ситуациях мне очень помогает творческое мышление. Даже в строительных, ремонтных работах, когда работник или прораб не может найти выход из ситуации, когда что-то не получается, я подключаю другое полушарие мозга, и оказывается, что с творческим подходом всегда можно найти выход.

Таких случаев[, когда дети вдохновляются музыкой,] бывает очень много на концертах. В песнях мы дарим только положительные эмоции, ни о чем плохом не поем, не материмся. Поэтому я продолжаю свою музыкальную карьеру и буду продолжать дальше.

– Можно ли саксофонисту реализовать себя в Татарстане, или стоит ехать в Москву или Питер?

– В Татарстане можно, но если у человека есть малейшее желание попробовать себя в другом городе или другой стране, обязательно нужно это делать.

Когда молодые спрашивают меня – «стоит ли, получится ли», я всегда говорю: «Если вы хотите, обязательно сделайте это». Я не знаю, получится или нет, легко ничего не дается. Меня тоже никто за руку не водил. Я прилетел в Дубай, зная пару слов на английском. Когда приехал в Казань, тоже начинал все с нуля. Но это все опыт, надо пробовать. Потом, я говорю, появится семья и будет тяжело куда-то переезжать, летать, пробовать. Пока возраст позволяет, нужно пробовать и города, и страны. Если понравится, если все устроит, тогда решишь, где тебе жить. Надо пробовать, чтобы потом полжизни не жалеть. Если бы я не попробовал разные города и страны, я был бы другим.

В Татарстане можно реализовать себя. Здесь очень много возможностей и в бизнесе, и в музыке, и в целом. Так же, как и в других странах. Но здесь своя культура и свой язык, поэтому возможностей здесь больше.

Питер – более джазовое направление, Москва – тоже определенная школа. Всегда нужно ставить цели и думать наперед. Оркестры есть везде, и если человека устраивает оркестр и заработок в нем – хорошо.

«Отец был моим духовным наставником, продюсером, стилистом, советником» Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

«С возрастом борьба между отцом и сыном проходит. Прошла бы и у меня, но отца не стало»

– Кажется, Маузир Мирхатович сыграл существенную роль в вашей музыкальной карьере. Расскажите об этом.

– Отец сыграл колоссальную роль в моей карьере. Все, чего я добился, – в первую очередь его заслуга. Он был моим духовным наставником, продюсером, стилистом, советником. Я мог созваниваться с ним каждый день, советоваться. Он никогда не настаивал, но направлял меня. Мы, дети, росли в любви, и у нас был очень широкий кругозор.

Мои родители – необычные люди. Несмотря на то, что бабушка и дедушка по отцовской линии работали на ферме, они были необычными людьми. Даже взять тот факт, что моя бабушка назвала своего сына Маузир в деревне Азнакаевского района в 1962 году. Это тоже о многом говорит, на то время это была большая смелость. С маминой стороны была большая семья, но я знаю только бабушку. Дедушка прожил недолгую жизнь, после войны вернулся больным. Бабушка тянула всю семью, у них было 11 детей. Многие братья и сестры моей мамы погибли, тяжелая судьба. На данный момент у нее остался только один брат. Несмотря на все испытания и трудности, сторона матери – это очень добрые люди, они сохранили эту доброту и ласку.

Я к тому веду, что я с детства жил в любви. Мои родители очень романтичные люди. У меня две сестренки, девочки-двойняшки, нас воспитывали в любви и взаимопонимании. Все, чему сейчас учат в воспитании детей, у нас было. Отец любил «Волгу» (автомобиль, – прим. Т-и), мы каждое лето путешествовали по горам и водопадам. Нас водили на разные культурные мероприятия и концерты. Родители максимально отдавали себя воспитанию.

Они были очень стильными людьми. У меня много фотографий и видео из 90-х, где видно, как они одевались. Отец постоянно привозил из Москвы или из-за рубежа разную одежду. Они по-другому видели мир.

Папа у меня был необыкновенным человеком. Он много кому помогал, у него было много энергии, и всю энергию он дарил. Он давал мне советы по музыке. В период юношеского максимализма хочется слушать другую музыку, но он всегда говорил, что нужно продвигать татарскую и башкирскую музыку через международные инструменты. Он говорил очень мудрые вещи, много куда направлял, много с кем знакомил. Колоссальную роль в моей жизни сыграла и его смерть.

– Так вы пришли к религии?

– Смерть отца, очень близкого человека, – это переломный момент в моей жизни. Все равно между отцом и сыном всегда идет борьба. Сын пытается доказать, что он может сам, что он знает больше, не соглашается и спорит, но с возрастом это проходит, и прошло бы и у меня, но отца не стало. Я начал сильно задумываться, пролистывать в голове всю жизнь, его слова и напутствия, они выстроились списком.

«Перед смертью отца, когда мне было 29 лет, я отказался от всех своих вредных привычек, от всего харама» Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

Перед смертью отца я начал серьезно изучать ислам. Мы родились в религиозной, но не соблюдающей семье. Периодически ходили в мечеть, могли провести аш, но глубокого изучения ислама, к сожалению, не было. Раньше всех к этому пришла одна из моих сестер – покрылась и стала соблюдающей мусульманкой. У нее сейчас четверо детей. Они тоже жили в разных странах: в Болгарии, Швейцарии, в итоге выбрали Эмираты. Она пришла к религии самой первой, и у нее все в жизни, альхамдулилля, выстроилось хорошо.

Перед смертью отца, когда мне было 29 лет, я отказался от всех своих вредных привычек, от всего харама. Я понял, что всему свое время и Всевышний уберег меня от чего-то плохого. Все предначертано в нашей жизни, пришло время отца, и пришло время мне стать другим.

На меня резко легла большая ответственность, я остался за главу семейства. Я благодарен Всевышнему за то, что он подготовил меня к этому. Когда отца не стало, именно религия помогла мне это пережить, не сломаться, двигаться вперед. Тогда у меня открылись многие двери. Совсем другие двери.

«Мы любим Челны, поэтому решили строить здесь дом, студию, бизнес»

– Почему вы решили остаться в Набережных Челнах?

– Мы даже не остались, наверное, – скорее вернулись. Это был долгий путь, прежде чем понять это, я много где пожил: Казань, Москва, Эмираты, Казахстан.

Во-первых, это выбор. Во-вторых, стечение обстоятельств. Я жил в Эмиратах, и там мне понравилось больше всего, меня все там устраивает. Меня там хорошо приняли, я очень комфортно чувствовал себя материально. Всегда говорю, что Дубай – это мой второй дом. Мы приобретаем там квартиру.

Там очень красиво, невероятные масштабы. Все это они сделали за 50 лет, это о многом говорит. Есть люди, которые говорят, что это все искусственно, без души, и в этом тоже есть доля правды. Да, это невероятного масштаба места, я там заряжаюсь и отдыхаю: мероприятия, встречи, море. Но я понял, что не могу жить в такой атмосфере слишком долго. Мне всегда не хватало там чего-то своего, родного. Когда я там жил, мне часто снилось детство, наша природа и воздух. Я не мог развиваться там по другим направлениям. Есть развитие в музыке, есть заработки, я открыл там студию, но мне не хватало многогранности.

Я многогранный человек, но это не афиширую. Я занимаюсь ремонтами, автомобилями, с детства перебирал мотоциклы, гонял на них. Мне не хватало в Дубае чисто мужской работы, работы руками. Я не мог себя реализовать и в других моментах, в том числе в бизнесе.

«Везде надо видеть красоту. В Челнах очень красиво» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна из причин – не стало отца. Мама здесь осталась одна, я захотел быть ближе к ней. Когда отца не стало, я был в Дубае, еле-еле прилетел из-за замены документов. У меня всегда было ощущение, что если бы я был рядом, я мог бы его спасти, хотя это не так. Каждому определено свое время, все предначертано, я это принял со временем. Но ощущение, что я не смогу помочь родным и близким, если что-то вдруг случится, у меня было.

Мне не хватало мужской работы, а здесь я сделал у мамы ремонт, мы с нуля открыли две точки кафе, ковыряюсь в машине. В Челнах все в легкой доступности, город душевный. Я не люблю ожидание и ненавижу сидеть в пробках. В Казани насиделся, в Москве насиделся, в Дубае тем более насиделся. В Челнах пробок нет, здесь просторные и широкие улицы.

Часто, кстати, люди здесь удивляются: «А мы думали, что ты в Москве живешь или в Дубае». Но мы любим Челны, нам здесь нравится, поэтому решили строить здесь дом, студию, бизнес. Если есть любимые дела, любимые люди, много возможностей и хороший заработок – это же прекрасно.

Отсюда можно доехать до Казани по прекрасной дороге, она почти как из Дубая в Абу-Даби. Идеальная дорога. Можно съездить в Уфу. Есть аэропорт, можно за полтора часа добраться до Москвы, за пять часов – до Дубая. Челны – это такое место, откуда можно удобно добраться куда угодно. Тут потрясающие закаты, таких закатов, как в Челнах, я, точно скажу, не видел нигде. Везде надо видеть красоту. Здесь очень красиво. Отдельная благодарность мэру города Наилю Магдееву, он очень серьезно взялся за город, за развитие школ и дорог. Он постоянно организует встречи с жителями города, в том числе с нами, выслушивает каждое мнение.

Суперхиты можно писать в Челнах, и весь мир узнает об этом. Можно делать классную музыку или ролики. Неважно, где ты живешь, важно, чтобы тебе это нравилось и тебя это вдохновляло. Этот город меня вдохновляет.

– Почему вы решили заняться бизнесом?

– Во время пандемии я понял, что нужно заниматься стабильным бизнесом, который будет приносить прибыль, несмотря ни на что. Люди едят всегда, и даже во время пандемии есть доставка, то есть такой бизнес не будет стоять.

Я женился (супруга Артура - певица Лия Гиниятуллина (Шамсина), – прим. Т-и) и начал думать, чем можно заняться помимо музыки. Были накопления, которые я собрал за рубежом, их нужно было во что-то вложить. Я начал общаться с бизнесменами в Челнах и Казани, и тогда мой тесть Ринат Шамсин, я очень ему благодарен, подсказал мне. У него уже был свой бизнес – кафе, и он предложил открыть филиал: «Я вас научу, все покажу, не получится – думайте дальше». Тогда мы открыли при мечети первое кафе, и первый год был очень сложным. Приходилось летать в Дубай, чтобы там подзаработать выступлениями и дополнительно вложиться. Были моменты, когда мы стояли на кухне сами, людей не было три месяца: жена на кассе, я на кухне, и наоборот. Первый год всегда сложный, и вот сейчас мы выросли, имеем три полноценных больших кафе, открываем новые точки. Общепит – это очень сложный бизнес. Я считаю, если пройти эту школу, потом можно продвигать любой бизнес.

Фото предоставлено Артуром Гиниятуллиным

Я хочу сказать большое спасибо родителям. Мы поддерживаем маму, и она поддерживает нас. Она на пенсии, много лет работала в исполкоме, потом заведующей в детском саду. Сейчас она очень сильно помогает мне в кафе. На одной из точек полностью ведет банкеты и мероприятия, занимается оформлением, ей это очень нравится.

Хочу сказать отдельное спасибо моей жене. Я женился после смерти отца, и это был переломный момент, переосмысление всего. Лия появилась в моей жизни как луч света, никогда в своей жизни я не встречал такую девушку. Она меня очень вдохновляет и мотивирует. Несмотря на свой возраст, она очень мудрая. Лия помогла мне реализоваться песней. У нее большой опыт в вокале, она «Мини-Мисс Россия – 2012», победитель Всемирного чемпионата по исполнительским видам искусств в Голливуде, обладатель премии «Алтын Барс», многократный лауреат премии TMTV.

Мы выпустили с ней совместные работы – например, песню «Кил син». Песня выстрелила очень сильно, хотя писали мы ее как подарок на юбилей дедушки моей жены. Благодаря Лии исполнилась моя давняя мечта, которую я не смог исполнить самостоятельно. Благодаря ее поддержке я наконец-то реализовал себя как певец. И у нас появилась дочка, мы пока ее не показываем, она у нас просто волшебная.

В целом я очень доволен тем, что имею, и тем, что меня ждет. Впереди нас ждут большие проекты, ресторан, дом. У нас много новых творческих проектов, выпустили недавно клип, параллельно я пишу Лии сольные песни. Концерты планируем через полгода, готовим программу. Пока выступаем на правительственных, городских, международных мероприятиях. Но больше всего мы сейчас занимаемся бизнесом.