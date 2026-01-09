Артемий Панарин догнал Павла Дацюка по очкам среди россиян в истории НХЛ

Фото: ska.ru

Российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сейбрз» (2:5).

34-летний россиянин набрал в этом сезоне 48 (16+32) очков в 44 сыгранных встречах при показателе полезности «-10».

На протяжении карьеры Панарина в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал уже 918 очков (318 голов + 600 передач) в 796 играх, выступая последовательно за клубы «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус Блю Джекетс» и нынешний «Рейнджерс».

Благодаря двум передачам в последнем поединке Панарин догнал Павла Дацюка на седьмой строчке рейтинга самых результативных россиян в истории НХЛ. Оба набрали одинаковое число очков – 918, но Дацюк заработал свои очки в большем количестве игр (953 матча).

Перед ними располагаются российские звезды НХЛ: лидер списка Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), набравший 1660 очков в 1535 играх, следом идет Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») с результатом 1376 очков в 1240 матчах, далее расположены Сергей Федоров (1179 очков в 1248 играх), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») с показателем 1055 очков в 841 игре, Александр Могильный (1032 очка в 990 играх) и Алексей Ковалев (1029 очков в 1316 играх).